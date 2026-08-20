Fratele lui Mihai Trăistariu, dezvăluiri despre banii câștigați în Germania: „Vreau să mă întorc în România”

După mai bine de un deceniu petrecut în Germania, Constantin Trăistariu, fratele mai mare al lui Mihai Trăistariu, ia în calcul să se întoarcă în România. Stabilit în străinătate alături de familia sa, acesta s-a plâns de taxele ridicate și de cheltuielile tot mai mari, chiar dacă afacerea pe care o conduce îi aduce venituri considerabile.

Mihai Trăistariu a povestit că fratele său și-a schimbat perspectiva în ultimii ani. Dacă în trecut spunea că ar putea reveni peste aproximativ cinci ani, acum ia în calcul o întoarcere mult mai rapidă, chiar în decurs de un an. Artistul susține că fratele său câștigă în jur de 15.000 de euro lunar din firma de construcții pe care o are în Germania, însă taxele, chiria și costurile pentru întreținerea familiei îi consumă o mare parte din venituri.

Fratele lui Mihai Trăistariu își dorește să se întoarcă în România

Potrivit lui Mihai Trăistariu, Constantin ar fi ajuns să considere că nu mai poate economisi suficient și că viața în Germania este mai dificilă decât era în urmă cu un deceniu. În cazul unei reveniri, intenționează să continue aceeași activitate și să își deschidă o firmă de construcții în România.

Fratele său nu este însă convins că decizia ar fi una avantajoasă financiar și i-ar fi atras atenția că veniturile din țară ar putea fi mult mai mici.

„Fratele meu înainte spunea că ar veni în cinci ani înapoi. Acum zice că ar veni într-un an. Nu mai are răbdare, vrea să plece din Germania, nu mai merg treburile acolo. A zis că sunt taxele prea mari! El câștigă în prezent cam 15.000 de euro pe lună, dar a zis că la ce cheltuieli mari are acolo… Că el are o firmă de construcții cu gresie și făianță. În Germania, taxele sunt imense, vreo 60% sunt numai taxe. Și apoi chiria mai este 2.000 de euro, că stă la o casă, că ei au patru copii și e complicat. Nu le mai rămâne niciun ban, nu poate să facă nimic, e mult mai greu decât acum 10 ani. Ar veni în România să facă același lucru, să-și deschidă și aici o firmă de construcții. Eu unul nu prea l-am încurajat, că aici e foarte greu. El nu mă crede! Adică nu știu dacă ar face banii ăștia în România. Eu i-am zis că acolo în Germania faci 15.000 de euro, iar aici faci 1.000 – 2.000 de euro, să nu crezi că faci bani”, a afirmat Mihai Trăistariu pentru Click.

O altă dilemă este locul în care familia s-ar putea stabili. Soția lui Constantin este originară din Lugoj, el provine din Piatra Neamț, iar Mihai locuiește în Constanța. Astfel, familia analizează mai multe variante, printre care Piatra Neamț, Constanța, Timișoara sau Sibiu.

Familia are patru băieți, dintre care doi sunt deja adulți. Unul dintre ei s-a căsătorit, iar ceilalți doi, de 16 și 8 ani, sunt încă în grija părinților.

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