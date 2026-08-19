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Câți lei au plătit Teo și Cosmin pentru 2 șezlonguri în primul rand, pe o plajă de fițe din Mamaia Nord. Mai scump decât cazarea în unele hoteluri!

De: David Ioan 19/08/2026 | 11:54
Câți lei au plătit Teo și Cosmin pentru 2 șezlonguri în primul rand, pe o plajă de fițe din Mamaia Nord. Mai scump decât cazarea în unele hoteluri!
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Teo și Cosmin, cuplul de vloggeri cunoscuți pentru clipurile lor de travel, au ajuns weekendul trecut în Mamaia Nord, chiar în perioada aglomerată de Sfânta Maria.

Cei doi au povestit că au vrut în mod expres două șezlonguri în primul rând, aproape de apă, pentru a filma mai bine și pentru a surprinde atmosfera din stațiune. Cererea lor a venit însă cu un preț pe măsură: 240 de lei pentru două șezlonguri, o sumă care a atras imediat atenția publicului.

Câți lei au plătit Teo și Cosmin pentru 2 șezlonguri în Mamaia Nord

Contextul face situația și mai interesantă. Cu doar o zi înainte, Teo și Cosmin plătiseră 70 de lei de persoană, adică 140 de lei în total, pentru același tip de serviciu. Diferența de preț este semnificativă, mai ales că vorbim despre final de sezon, când tarifele ar trebui, teoretic, să scadă.

În multe hoteluri din Mamaia, o noapte de cazare în această perioadă poate fi găsită la 240–300 de lei, uneori chiar mai puțin, ceea ce face ca suma cerută pentru două șezlonguri să fie comparabilă cu prețul unei nopți de cazare.

Mai scump decât cazarea în unele hoteluri!

Mamaia Nord este cunoscută pentru tarifele ridicate, iar primul rând de șezlonguri este tratat ca un produs premium. Operatorii mizează pe ideea de exclusivitate, iar în weekendurile de sărbătoare, cererea crește considerabil.

Totuși, diferența dintre 140 de lei plătiți cu o zi înainte și 240 de lei în ziua de Sfânta Maria arată clar cât de mult fluctuează prețurile în funcție de moment și de plajă. Pentru mulți turiști, această variație ridică întrebări despre modul în care sunt stabilite tarifele și despre raportul real dintre cost și valoare.

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