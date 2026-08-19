Un detaliu observat în imaginile recente cu Donald Trump a atras atenția internauților, iar o înregistrare video a generat noi speculații pe rețelele sociale despre starea de sănătate a președintelui american.

Potrivit Daily Express, aspectul lui Trump a fost analizat de utilizatorii rețelelor sociale, care au remarcat schimbări pe care le consideră neobișnuite. Observațiile au alimentat discuțiile despre starea fizică a președintelui, în vârstă de 79 de ani.

Ce au observat internauții la Donald Trump

Un videoclip publicat pe X de Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a surprins un moment spontan din timpul unui discurs susținut la New York, în care președintele Donald Trump s-a oprit pentru a-i îmbrățișa și consola pe părinții unui băiat în vârstă de 12 ani, ucis de un glonț rătăcit în Bronx. În timp ce Leavitt a prezentat imaginile drept un gest sincer și plin de compasiune, mulți utilizatori ai rețelelor sociale s-au concentrat, în schimb, asupra felului în care arăta îmbrăcămintea lui Trump în videoclip, ceea ce a generat speculații și comentarii ironice legate de vârsta și starea sa de sănătate.

Jurnalistul Aaron Rupar a scris pe X: „Serios, ce se întâmplă cu partea din spate a lui Trump aici? Pare că are un fel de dispozitiv acolo”. Un alt utilizator al platformei X a întrebat: „Și-a făcut un lifting al feselor?”

Seriously, what is going on with Trump’s rear end here? It looks like he has some sort of contraption back there pic.twitter.com/U1mF6Tt4oG — Aaron Rupar (@atrupar) August 16, 2026

Martina Navratilova a intervenit și ea

Legenda tenisului Martina Navratilova a intrat și ea în discuție, scriind: „De ce pare că are o cutie pe fesa dreaptă? Cred că este un scutec mare”.

Casa Albă a respins majoritatea îngrijorărilor legate de starea de sănătate a președintelui, insistând că acesta se află într-o „stare perfectă”.

Săptămâna trecută, cardiologul Jonathan Reiner, care l-a tratat anterior pe fostul vicepreședinte Dick Cheney, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a președintelui Donald Trump într-un articol de opinie publicat în The New York Times.

Reiner a susținut că Trump „nu arată bine”, indicând ceea ce a descris drept simptome vizibile și mai multe situații în care președintele ar fi părut să aibă dificultăți în a rămâne treaz în public.

Medicul a mai menționat că Trump ar fi fost supus unor investigații imagistice medicale avansate, ale căror motive nu au fost explicate public, ceea ce a ridicat întrebări cu privire la starea sa generală. Potrivit specialistului, lipsa unor informații clare i-a lăsat pe oameni în incertitudine, alimentând întrebările cu privire la starea de sănătate a liderului de la Casa Albă.

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