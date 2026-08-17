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Ce dietă are Donald Trump? Nu călătorește niciodată fără mâncare de tip fast-food

De: Elisa Tîrgovățu 17/08/2026 | 06:20
Ce dietă are Donald Trump? Nu călătorește niciodată fără mâncare de tip fast-food
Ce dietă are Donald Trump? Nu călătorește niciodată fără mâncare de tip fast-food
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Robert F. Kennedy Jr., actualul secretar american al Sănătății, a dezvăluit detalii despre alimentația lui Donald Trump în timpul călătoriilor cu Air Force One. Potrivit acestuia, în avionul prezidențial ajung adesea cantități impresionante de mâncare de la McDonald’s, comandată pentru președinte și echipa sa.

Kennedy a comentat recent preferința lui Trump pentru fast-food. Acesta a explicat ce se află în spatele acestei alegeri culinare, aparent surprinzătoare pentru un lider preocupat de sănătate și nutriție.

Motivul pentru care Donald Trump are o afinitate pentru fast-food

În timpul deplasărilor, Donald Trump optează frecvent pentru mâncare de tip fast-food, iar această preferință nu ar fi una întâmplătoare. Robert F. Kennedy Jr. a povestit, într-o discuție pentru podcastul „Net Positive”, că președintele american are o preocupare constantă legată de posibilitatea unei intoxicații alimentare.

Din acest motiv, Trump se bazează mai degrabă pe restaurantele cunoscute la nivel național. În opinia sa, lanțurile mari oferă un nivel de control și de predictibilitate mai ridicat decât localurile independente.

Șeful statului mănâncă foarte bine în majoritatea timpului

Robert F. Kennedy Jr. a fost întrebat și despre posibilitatea de a-l convinge pe Donald Trump să facă schimbări în alimentație, mai ales în contextul inițiativei sale „Make America Healthy Again”.

Secretarul american al Sănătății a evitat însă să adopte o atitudine critică. Acesta a precizat că nu își dorește să-i ofere lecții președintelui în privința alegerilor culinare. În schimb, Kennedy a susținut că, dincolo de excesele despre care se vorbește, Trump are în general o alimentație pe care el o consideră bună.

Poziția adoptată acum de Kennedy pare mult mai conciliantă decât cea exprimată în trecut. În perioada campaniei prezidențiale din noiembrie 2024, acesta avea un discurs mult mai dur la adresa obiceiurilor culinare ale lui Donald Trump.

Kennedy descria dieta candidatului drept extrem de nesănătoasă. Mai mult, el susținea că alimentele consumate în timpul zborurilor cu avionul privat ar fi fost de o calitate atât de slabă, încât le compara cu „otravă”.

Sursa foto: Social media

Donald Trump consumă mâncare bazată pe produse proaspete

Potrivit declarațiilor recente ale lui Kennedy, alimentația lui Donald Trump ar fi cu totul diferită atunci când acesta se află la Casa Albă sau la proprietatea sa din Mar-a-Lago. În aceste perioade, președintele ar avea acces la preparate de calitate.

Acestea sunt pregătite în principal din ingrediente proaspete, inclusiv produse provenite din surse locale. Din această perspectivă, fast-food-ul ar apărea mai degrabă ca o alternativă practică aleasă în timpul deplasărilor.

Problema este că președinții americani își petrec o parte considerabilă din an departe de Washington. Datele analizate de White House Transition Project indică o medie de aproximativ 100 de zile pe an în afara capitalei. Prin urmare, situațiile în care Trump recurge la mâncare de tip fast-food nu ar fi chiar atât de rare.

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