Andrei Bendeac, fratele mai mic al lui Mihai Bendeac, a împlinit 26 de ani. Cu această ocazie, mama celor doi, Emilia Bendeac, a publicat un mesaj emoționant în care a rememorat momentul în care a aflat că este însărcinată la 39 de ani, dar și câteva amintiri din copilăria fiului său.

Andrei Bendeac este cu 18 ani mai mic decât celebrul său frate. De ziua lui, Emilia Bendeac a ales să vorbească despre venirea pe lume a fiului său, despre legătura specială dintre cei doi frați și despre pasiunile pe care Andrei le-a avut încă din copilărie.

„Vârsta: 39 de ani, când nu credeam că pot să mai aduc pe lume un copil. Diferența dintre el și fratele lui mai mare, Mihai: 18 ani. A crescut când era mic, în mare parte, lângă mine, în mașină, pentru că eu, ca și acum, aveam în permanență drumuri, activități, iar el, la 4 ani, știa să citească și îmi citea din dreapta mea lista cu ce aveam de rezolvat în ziua respectivă. Îl iubea mult pe fratele lui (ca și acum), iar pe la 6 ani, în parc, scria și el autografe prietenilor de joacă, pentru că așa a văzut la Mihai.”

Fotbalul, marea pasiune a lui Andrei

Sportul a ocupat un loc important în viața lui Andrei încă din copilărie. Mama sa și-a amintit inclusiv de un moment legat de echipa Dinamo, când băiatul avea doar patru ani.

„Prima lui noapte, tot la 4 ani, în care a dormit singur în cameră a fost aceea în care a primit de la Moș Crăciun o lenjerie de pat cu sigla Dinamo… Acum iubește sportul în general, dar respiră fotbal. El este bărbatul din imagine, Andrei Bendeac, care acum are 26 de ani și care este un om bun, responsabil și hotărât să își urmeze visul. Să ne trăiești sănătos, băiatul meu, te iubim mult. La mulți ani! Cu drag, muca”, a încheiat Emilia Bendeac mesajul dedicat fiului său.

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