VIDEO | Șofer băut, la volanul unui autobuz, a lovit 12 autoturisme în Mediaș. Accident cu 22 de persoane implicate

Un accident grav a avut loc în Mediaș
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Un accident rutier grav s-a produs în municipiul Mediaș, după ce un autobuz a scăpat de sub control și a intrat în coliziune cu mai multe autoturisme. Impactul a avut loc pe strada Mihai Eminescu, în apropierea pieței agroalimentare, iar circulația a fost blocată complet în zonă. În total, în accident au fost implicate un mijloc de transport în comun și 12 autoturisme.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate și amploarea intervenției, autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de salvare, inclusiv autospeciale și ambulanțe, pentru evaluarea și acordarea primului ajutor victimelor.

Șoferul de autobuz a lovit 12 autoturisme

Potrivit informațiilor stabilite ulterior de polițiști, autobuzul era condus de un bărbat în vârstă de 65 de ani, din Mediaș. Acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit mai multe mașini. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 1,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În accident au fost implicate 22 de persoane, dintre care 20 de adulți și doi minori. Șase persoane au avut nevoie de evaluare medicală la fața locului, iar patru adulți au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Este vorba despre o femeie și trei bărbați, inclusiv șoferul autobuzului. Victimele au suferit traumatisme ușoare.

Celelalte două persoane care au fost monitorizate de echipajele medicale au refuzat transportul la spital.

După finalizarea evaluării tuturor persoanelor implicate și stabilizarea situației, autoritățile au decis dezactivarea Planului Roșu de intervenție. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

„Planul Roşu de intervenție a fost dezactivat.
În accident au fost implicate 22 de persoane dintre care 20 de adulți și 2 minori. 6 persoane au avut nevoie de evaluare medicală la faţa locului, iar în urma evaluării medicale 4 persoane adulte au fost transportate la spital este vorba de o femeie și trei bărbați.
Aceştia au suferit traumatisme uşoare. Celelalte două persoane monitorizate au refuzat transportul la spital”, a spus purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Andreea Ștefan.

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