Familia lui Alexandru Rățoi trece printr-o nouă dramă. Cătălina Rățoi, mama polițistului care și-a pierdut viața după un teribil accident rutier, a fost condusă pe ultimul drum la doar câteva luni după moartea fiului său. Femeia s-a stins după o perioadă dificilă, marcată de o boală nemiloasă și de pierderea copilului său.

Cătălina Rățoi a fost înmormântată pe 19 august, în prezența familiei, rudelor și a celor care i-au fost alături în ultima perioadă. La ceremonia funerară au participat inclusiv foști colegi ai lui Alexandru, veniți să îi aducă un ultim omagiu mamei tânărului polițist.

Alexandru Rățoi a murit după mai bine de un an și jumătate de luptă

Drama familiei Rățoi a început în 2024, când Alexandru, în vârstă de 26 de ani la momentul respectiv, a fost implicat într-un grav accident rutier în timp ce se afla în timpul serviciului. Polițistul îi făcuse semn unui șofer să oprească, însă, în timp ce se afla pe marginea drumului, a fost lovit violent de un autoturism care circula din spate și intrase în depășire. În urma impactului, Alexandru a ajuns în stare critică la spital și a intrat în comă. Familia a sperat mai bine de un an și jumătate că tânărul își va reveni. Mama lui nu și-a pierdut speranța și a așteptat până în ultima clipă o minune. Din păcate, în martie 2026, lupta lui Alexandru s-a încheiat, iar tânărul a murit.

Cătălina Rățoi s-a stins la aproximativ șase luni după fiul ei

Pierderea fiului a reprezentat o lovitură devastatoare pentru Cătălina. În lunile care au urmat, starea ei de sănătate s-a deteriorat, iar femeia a fost răpusă, la rândul ei, de o boală nemiloasă. La aproximativ șase luni de la moartea lui Alexandru, mama acestuia a încetat din viață.

Mesajul sfâșietor transmis de sora Cătălinei

Sora Cătălinei Rățoi a transmis un mesaj emoționant după moartea femeii și a vorbit despre durerea unei mame care își pierde copilul.

„Peste pierderea unui copil, nu treci! Iar învățarea aceasta, de a continua să exiști, de a găsi iar rostul și voința de a râde este diferită de la om la om. Mamele de îngeri învață să trăiască cu durerea și dincolo de ea, plângându-și copilul. Un stupid accident a schimbat destinul unei familii. Mereu, lângă Alexandru… Drum lin către îngeri, surioara mea.”

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