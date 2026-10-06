Ce au făcut Irina Vasilcan și Gheorghe Moldovan cu o zi înainte de tragedie: „Nu am fost împreună, am fost separat”

Gheorghe Moldovan și Irina Vasilcan se aflau în plin proces de divorț. În ultimele luni, arbitrul nu s-a obișnuit cu gândul despărțirii și și-a pus capăt zilelor. Cu o zi înainte de tragedie, cei doi au mers la o nuntă, însă separat, nu împreună.

Gheorghe Moldovan și-a pus capăt zilelor în urmă cu 7 zile, după ce acesta a realizat că nu poate accepta divorțul de soția sa. În prezent, Irina Vasilcan, soția sa, a rămas să crească singură cele trei fetițe pe care le au împreună. Invitată în cadrul unui podcast, femeia a oferit primele declarații despre viața pe care a trăit-o alături de fostul ei soț.

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Irina Vasilcan a mărturisit că, în ciuda calvarului în care trăia, în noaptea de dinaintea tragediei, cei doi au mers la aceeași nuntă, dar nu împreună. La petrecere nu au interacționat, însă au stat de vorbă cu același pastor, care i-a sfătuit să apeleze la ajutor specializat și să își salveze căsnicia.

În urma discuțiilor, Irina a acceptat sfaturile pastorului, însă nu a mai apucat să poarte o discuție cu soțul ei despre planurile de viitor la care începuse să se gândească.

„Cu o zi înainte de ziua tragediei am fost la o nuntă. Nu am fost împreună, am fost separat, dar am fost la aceeași nuntă. La nuntă a fost foarte bine, nu am interacționat unul cu altul. Dimpotrivă, a avut o discuție la fel, cu un pastor, unde mergea vorba despre consiliere familială, poate pe parcurs de trei ani să fim monitorizați, să lucrăm la familie, să reunim familia. A vorbit cu el, apoi am vorbit eu cu acest pastor și i-am spus: ‘Eu sunt de acord, eu vreau asta. Haideți să încercăm’. Adică nu am bănuit absolut deloc ce poate să se întâmple a doua zi (…) La această nuntă, el a dispărut undeva la o oră, a dispărut din sală și am aflat că el a fost cu arma la nuntă”, a declarat Irina în cadrul podcastului Monolog.

De ce nu a fost Irina Vasilcan la înmormântarea arbitrului

Potrivit declarațiilor pe care Irina Vasilcan le-a oferit în prima sa ieșire publică de la tragedie, aceasta susține că în căsnicia cu arbitrul ar fi fost victima manipulării și a abuzului emoțional, soțul ei fiind obsedat de control.

În mesajul de adio pe care l-a filmat și l-a încărcat pe o rețea de socializare, arbitrul a dat de înțeles că acțiunile soției sale l-au împins spre acest gest extrem, deși femeia susține că adevărul din spatele ușilor închise era cu totul altul. Această situație a determinat-o pe Irina să se gândească de două ori înainte de a merge la înmomântarea arbitrului, mărturisind că părinții ei s-au temut atât pentru siguranța ei fizică, cât și pentru starea emoțională a celor trei fetițe.

„Am fost la priveghi, am fost acasă la el. Două zile am fost prezentă, nu non-stop, dar am încercat să mă implic cu cât am putut. Poate puteam mai mult, dar am încercat să mă implic. Fetițele nu au fost la priveghi, îmi doream să fiu în ziua înmormântării cu ele. Până în ultima secundă i-am spus familiei lui că voi fi la înmormântare cu ele, dar în ziua înmormântării am fost pusă într-o situație din cauza căreia nu am putut fi prezentă, nici eu, nici fetițele. Familia mea, cumva, a considerat că viața mea este în pericol și sănătatea mentală a copiilor, traumele pe care deja le-au primit, sunt prea mult să ducă și înmormântarea unde toți plâng, strigă, sau mă acuză pe mine de moartea lui Gheorghe”, a mai spus Irina Vasilcan.

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