Sindicatul Politiștilor reacționează ferm după gestul lui Ian de la Arenele Romane: „Nu este „personalitate de scenă” și nici pe departe inofensiv”

Sindicatul Politiștilor reacționează ferm după gestul lui Ian de la Arenele Romane: „Nu este „personalitate de scenă” și nici pe departe inofensiv”
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Ian. Sursa foto Colaj CANCAN
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Gestul făcut de Ian pe scenă în timpul concertului nu a stârnit doar reacții în mediul online, ci a ajuns și în atenția Sindicatului Democratic al Polițiștilor (SIDEPOL). Sindicaliștii au condamnat public momentul și au transmis un mesaj extrem de dur, considerând că artistul a depășit cu mult limitele unui simplu gest controversat de pe scenă.

Mai mult, SIDEPOL a lăudat reacția rapidă a Poliției Române și a polițiștilor de la Secția 14, care s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor în spațiul public.

Ian a fost luat în vizor și de SIDEPOL!

Sindicaliștii au ținut să transmită că notorietatea unui artist nu îl pune deasupra legii și că astfel de comportamente nu ar trebui transformate în spectacol.

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„Sindicatul Democratic al Polițiștilor (SIDEPOL) condamnă fără echivoc gestul de o gravitate deosebită produs recent la Arenele Romane din București, unde un trapper a urinat pe scenă, în fața unui public numeros, în timpul propriului concert. Este un act de o jenantă lipsă de respect — față de public, față de spațiul public și față de minimele norme de decență pe care orice persoană, cu atât mai mult o figură publică aflată în fața a mii de oameni, este obligată să le respecte.

Apreciem și salutăm intervenția rapidă și fermă a polițiștilor din cadrul Secției 14 Poliție, care s-au sesizat din oficiu imediat ce imaginile au ajuns în spațiul public, demarând verificări pentru fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri. Identificarea rapidă a persoanei, invitarea acesteia la audieri și reținerea ulterioară arată că instituția poliției nu tolerează și nu va tolera astfel de comportamente, indiferent de notorietatea celui care le comite.

Ian și Sidepol

Ian la Arene. Sursa foto Facebook

Este exact tipul de reacție pe care cetățenii au dreptul să îl aștepte de la Poliția Română, iar colegii din Secția 14 merită toată recunoașterea pentru profesionalismul și promptitudinea de care au dat dovadă”, a spus SIDEPOL.

SIDEPOL nu s-a oprit însă la gestul de pe scenă. Sindicatul a salutat și hotărârea organizatorilor de a renunța la implicarea în următoarele concerte ale turneului, considerând că astfel de comportamente nu trebuie tolerate sau trecute cu vederea doar pentru că un artist aduce public și vizibilitate.

Se cer măsuri dure după incidentul de la Arenele Romane

Mesajul sindicaliștilor a fost unul cât se poate de clar: succesul comercial nu ar trebui să devină o scuză pentru derapaje, iar ceea ce ajunge viral pe internet nu trebuie confundat automat cu divertisment.

„În același sens, salutăm decizia organizatorilor (Hip-Hop Takeovers) de a se retrage din organizarea următoarelor concerte ale turneului — o decizie corectă și necesară, care arată că industria evenimentelor nu mai este dispusă să acopere sau să minimalizeze astfel de derapaje sub pretextul succesului comercial sau al „imaginii de scandal” pe care unii artiști par să și-o cultive deliberat.

Nu putem însă trece cu vederea un fenomen mai larg, pe care îl considerăm profund toxic: tendința tot mai agresivă de a transforma obscenitatea și lipsa de respect față de public și de spațiul public într-un instrument de marketing și viralitate.

Un asemenea gest nu este „provocare artistică”, nu este „personalitate de scenă” și nu este nici pe departe inofensiv — este o încălcare a legii și a bunului-simț, iar normalizarea sau minimalizarea lui, inclusiv prin tratarea sa ca divertisment în mediul online, este iresponsabilă și trimite un semnal periculos, mai ales către publicul tânăr care urmărește astfel de concerte.

SIDEPOL solicită ca ancheta aflată în desfășurare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, să fie dusă la capăt cu toată rigoarea legală, iar faptele comise să fie sancționate la nivelul gravității lor reale, nu tratate ca un simplu incident de scenă. În egală măsură, cerem organizatorilor de evenimente publice să adopte măsuri preventive ferme și clauze contractuale explicite privind conduita artiștilor pe scenă, astfel încât siguranța și respectul față de public să nu mai depindă exclusiv de bunul-simț individual al fiecărui performer.

Sindicatul Democratic al Polițiștilor va continua să susțină public fiecare intervenție fermă și profesionistă a colegilor noștri, oriunde și oricând aceasta are loc”, au spus sindicaliștii.

VEZI ȘI: Ian are probleme pe toate fronturile! Poliția l-a reținut, ANAF-ul îl caută, iar firmele lui au datorii de sute de mii de lei

Lovitură pentru Ian după concertul din București! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore

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