Ian are probleme pe toate fronturile! Poliția l-a reținut, ANAF-ul îl caută, iar firmele lui au datorii de sute de mii de lei

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Gestul care a revoltat internetul l-a costat scump pe IAN. Trapperul a ajuns în custodia Poliției după imaginile scandaloase de la Arenele Romane, unde a fost filmat urinând chiar pe scenă, în timpul concertului. Polițiștii l-au audiat, iar ulterior au decis să-l rețină pentru 24 de ore, într-un dosar în care se fac cercetări pentru ultraj contra bunelor moravuri. Numai că episodul care l-a trimis pe artist în arest nu pare să fie singura bătaie de cap din această perioadă. CANCAN.RO a luat la puricat și afacerile lui IAN, iar surpriza este de proporții! 

Imaginile de la concert au făcut rapid înconjurul rețelelor sociale. IAN, pe numele său real Bogdan-Georgian Anghel, a fost surprins în fața publicului într-o ipostază care a declanșat un val de reacții. Polițiștii Secției 14 s-au sesizat din oficiu, l-au chemat la audieri, iar după administrarea probatoriului trapperul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

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Reținut de Poliție, dar necazurile lui nu se termină aici

În timp ce scandalul de la Arenele Romane îl ține acum în prim-plan, am aruncat o privire în actele firmelor asociate artistului, iar rezultatul este îngrijorător.

Potrivit ultimelor bilanțuri disponibile, trei dintre societățile pe care le-am identificat în zona de business a trapperului însumează 950.469 de lei la capitolul datorii totale. Cu alte cuvinte, vorbim de o sumă care se apropie periculos de pragul de un milion de lei.

Cea mai mare ”felie” vine de la IAN RECORDS SRL. Firma figurează în bilanțul pe 2025 cu 640.065 de lei datorii, în condițiile în care cifra de afaceri a fost de numai 128.005 lei, iar anul s-a încheiat cu o pierdere netă de 52.340 de lei.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât societatea nu este la primul an în care raportează datorii consistente: în 2024 acestea erau de 581.874 de lei, iar în 2023 ajunseseră la nu mai puțin de 998.809 lei.

Nici celelalte firme nu vin însă cu „zero” în dreptul rubricii. IAN BARZ SRL a raportat pentru 2025 datorii totale de 247.365 de lei, chiar dacă societatea a avut un an bun din punct de vedere al afacerilor: aproximativ 1,32 milioane de lei cifră de afaceri și un profit net de peste 555.000 de lei.

La rândul său, VOODOO DELUXE SRL apare în bilanț cu 63.039 de lei datorii, zero cifră de afaceri și o pierdere de 4.728 de lei. Adunate, cifrele însumează datorii de 950.469 de lei.

Și ANAF-ul este pe urmele lui

Și povestea nu se oprește la bilanțuri. În documentele oficiale publicate de ANAF apare și IAN BARZ SRL, societate pentru care Fiscul a emis o somație, documentul cu numărul 4249605, datat 11 august 2025. Anunțul oficial nu precizează însă suma pentru care a fost emisă somația.

Ian a fost reținut pentru 24 de ore

Cu alte cuvinte, vorbim despre două lucruri diferite: pe de o parte sunt datoriile totale contabile raportate de companii, iar pe de altă parte există dovada că ANAF a ajuns până la emiterea unei somații pentru una dintre societăți.

Așadar, scandalul care l-a dus pe IAN în custodia Poliției este doar cea mai ”zgomotoasă” dintre problemele care îi poartă numele în aceste zile. În timp ce anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările incidentului de la Arenele Romane, artistul pare să fie înglodat și în datorii.

CITEȘTE ȘI: Singurul artist care sare în apărarea lui Ian după gestul său de pe scena Arenelor Romane: „Eliberați-l”

 

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