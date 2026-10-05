Singurul artist care sare în apărarea lui Ian după gestul său de pe scena Arenelor Romane: „Eliberați-l”

Singurul artist care sare în apărarea lui Ian după gestul său de pe scena Arenelor Romane: „Eliberați-l”
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Artistul care a sărit în apărarea lui Ian / Sursa foto: Social media
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Gestul făcut de Ian pe scena Arenelor Romane continuă să provoace reacții în mediul online. După ce trapperul a fost filmat în timp ce urina pe scenă, chiar în timpul concertului susținut alături de Azteca, imaginile s-au viralizat rapid și au împărțit internetul în două tabere. În timp ce numeroase persoane au criticat comportamentul artistului, Oscar a ales să îi ia apărarea public. Rapperul a transmis un mesaj tranșant pe rețelele sociale, în care ironizează amploarea reacțiilor stârnite de incident și folosește hashtagul „#freeian”.

Ian, derapaj public la Arenele Romane

Totul s-a întâmplat vineri, 2 octombrie, la concertul Ian și Azteca de la Arenele Romane, eveniment care a dat startul turneului național al celor doi artiști. În imaginile filmate de oamenii aflați în public, Ian apare la marginea scenei, unde urinează în timp ce spectacolul continuă.

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Momentul a ajuns viral pe rețelele sociale și a provocat un val de reacții. Chiar și Azteca, aflat pe scenă în acel moment, a fost surprins de gestul colegului său. Ulterior, artistul a comentat situația într-o postare pe Instagram, în stilul său caracteristic.

Scandalul a căpătat însă proporții și mai mari după ce Poliția Capitalei s-a autosesizat în urma imaginilor apărute în mediul online. Ian a fost chemat la audieri, iar ulterior a fost reținut pentru 24 de ore, în cadrul verificărilor privind o faptă susceptibilă să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.

Oscar, mesaj de susținere pentru Ian

În timp ce reacțiile negative s-au înmulțit, Oscar, unul dintre artiștii cunoscuți ai scenei trap din România și un nume cu o legătură artistică strânsă cu Ian, a ales o altă abordare.

Rapperul a distribuit un mesaj despre situația lui Ian și a transmis un text în limba engleză, în care ironizează reacțiile celor care au transformat gestul de pe scenă într-un subiect de proporții.

„Vă dați seama. Ați salvat România. Nu e ca și cum ar exista alte probleme mai mari, dar, bineînțeles, faptul că s-a pi**t pe scena aia este problema cea mai mare și cea care contează. N-am ce să mai zic, sincer. Eliberați-l”, a scris Oscar.

Mesajul publicat de Oscar, în apărarea lui Ian / Sursa foto: Social media

Prin postarea sa, trapperul pare să ironizeze tocmai amploarea scandalului și faptul că gestul artistului a ajuns să domine discuțiile din spațiul public.

Legătura dintre Ian și Oscar

Reacția lui Oscar nu este una venită din partea unui artist fără legătură cu Ian. Cei doi au colaborat de-a lungul timpului, iar Ian a avut un rol important în parcursul muzical al lui Oscar.

Oscar, pe numele său Ștefan Căpraru, este unul dintre artiștii importanți ai generației noi de trap din România. Ian și Oscar au împărțit de mai multe ori scena și au lansat împreună piese, iar colaborarea lor a devenit una dintre cele cunoscute în zona trapului românesc. La concertul lui Oscar de la Arenele Romane din 2024, Ian a apărut în mai multe momente ale show-ului.

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