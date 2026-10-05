Maria Avram a spus adevărul despre relația ei cu Cătălin Brînză de la Insula Iubirii: „Am ieșit la o cafea”

Maria Avram a lămurit zvonurile despre relația cu Cătălin Brânză / Sursa foto: Colaj Cancan
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Maria Avram a pus capăt speculațiilor! După ce publicul a urmărit cu sufletul la gură apropierea dintre ea și ispita Cătălin Brînză în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, întrebările nu s-au oprit odată cu încheierea filmărilor. Ba chiar au continuat și după revenirea concurenților din Thailanda. A existat sau nu ceva între Maria și Cătălin după ce camerele de filmat s-au oprit?

Soția lui Marius Avram a decis să răspundă direct, după ce spune că a primit numeroase mesaje în privat pe această temă. Maria susține că între ea și Cătălin nu a existat o relație după „Insula Iubirii” și a dezvăluit inclusiv cât timp au mai ținut legătura.

Ce relație au avut Maria și Cătălin

În timpul difuzării emisiunii, Maria Avram și Cătălin Brînză au fost, fără doar și poate, unul dintre cele mai urmărite duo-uri de la „Insula Iubirii”. Maria venise în Thailanda alături de Marius, soțul ei, pentru a-și testa căsnicia, însă experiența din reality-show a dus-o într-o direcție pe care probabil nu o anticipase.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Cătălin a reușit să se apropie tot mai mult de Maria, iar între cei doi s-a creat o conexiune vizibilă. Au existat conversații intime, momente de apropiere, bilețele schimbate între ei și chiar un sărut. Maria a ajuns să spună în cadrul emisiunii că simțea o legătură aparte cu ispita.

Mai mult, Cătălin i-a propus Mariei să vină la el acasă, la Londra, după ce au discutat despre viața lor din Marea Britanie. Faptul că ambii locuiau în Anglia a făcut ca apropierea dintre ei să pară, pentru telespectatori, cu atât mai posibil de continuat și după terminarea filmărilor.

Ce s-a întâmplat între Cătălin și Maria după „Insula iubirii”

Dacă în Thailanda lucrurile au părut extrem de intense, Maria susține acum că povestea nu a continuat în aceeași manieră și după întoarcerea acasă.

Întrebată în mediul online dacă a fost cu Cătălin Brînză după terminarea filmărilor, Maria a decis să nu mai lase loc de interpretări.

„Nu mai există niciun fel de relație, atât în Thailanda, cât și în Anglia. Ne-am văzut la o singură cafea, în format de trei persoane, la aproximativ trei săptămâni distanță și atât. Interacțiunea a fost doar la telefon și asta a fost aproximativ între două sau trei săptămâni. Vreau să auziți din gura mea, pentru că m-am săturat de mesaje în privat cu referire la acest lucru”, a spus Maria Avram.

Maria Avram / Sursa foto: Social media

Așadar, fosta concurentă recunoaște că ea și Cătălin s-au mai văzut după filmări, însă insistă asupra faptului că întâlnirea nu a fost una romantică și nici nu au fost singuri.

Maria a ținut să precizeze acest lucru tocmai pentru a pune capăt speculațiilor potrivit cărora ea și Cătălin ar fi continuat povestea începută în Thailanda.

CITEȘTE ȘI: Ce mesaj i-a trimis Maria Avram lui Marco, după ce Prințul l-a făcut praf pe Cătălin Brînză, bărbatul cu care și-a înșelat soțul la Insula Iubirii. A avut nevoie de doar 7 cuvinte

Scandal între Maria Avram și Oana Monea. Ironizată din cauza noului ei nas, după ce s-a operat, Maria Avram îi răspunde ispitei care a vrut (și a reușit) să îi fure soțul: „Nu poți să..”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Cu cine s-a afișat Claudia Ion de la Insula Iubirii. Concurenta a apărut în compania unui influencer celebru
Cu cine s-a afișat Claudia Ion de la Insula Iubirii. Concurenta a apărut în compania unui influencer celebru
Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi
Zenobia Duduianu, condusă pe ultimul drum. Tzancă Uraganu a fost chemat să cânte la priveghi
Familia lui Gabi Torje, dată afară din patru locuințe. Concurentul de la Asia Express și-a povestit drama
Familia lui Gabi Torje, dată afară din patru locuințe. Concurentul de la Asia Express și-a povestit drama
Insula Iubirii este regizată?! Raul, ispită în 3 sezoane, a spus adevărul: Ce se întâmplă în Thailanda, de fapt
Insula Iubirii este regizată?! Raul, ispită în 3 sezoane, a spus adevărul: Ce se întâmplă în Thailanda, de fapt
Prințul Marco, atac direct la Narcis Bujor și Cătălin Brînză, după ce ispitele au jignit-o pe „Principesă”: „Nu te bagă nicio femeie în seamă”
Prințul Marco, atac direct la Narcis Bujor și Cătălin Brînză, după ce ispitele au jignit-o pe „Principesă”: „Nu te bagă nicio femeie în seamă”
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Mediafax
De la „Te iubesc” la despărțire într-o săptămână. Ce s-a întâmplat cu relația lui Elon Musk
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport.ro
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Adevarul
„În mai puțin de 4 ani poți ajunge la 15.000 de euro pe lună”. Secretele muncii la 163 de metri înălțime, pe turbine eoliene
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Digi24
Medvedev amenință încă o țară „cu aceeași soartă a Ucrainei”: „E cel mai rău lucru care i se poate întâmpla”
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Mediafax
Război declarat somonului în restaurante. 120 de bucătari celebri îl vor scos din meniu
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport.ro
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
Click.ro
Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
Digi24
„Sunt cel mai bine păstrat secret murdar din Japonia”. Calvarul unui american încarcerat, deși sentința i-a fost anulată
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
Promotor.ro
O ofertă pentru pasionații care repară și meșteresc acasă: compresor Panzer redus la Dedeman
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Și zici că te persecută profesorul de matematică?
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
go4it.ro
Ofertă Lidl: Cărucior SilverCrest multifuncțional de cumpărături cu compartiment termoizolant
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
Descopera.ro
Sirenele cântătoare din „Odiseea” nu erau femei cu coadă de pește. Cum le înfățișau grecii antici
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Go4Games
World of Tanks primeste un Battle Pass inspirat din seria DOOM
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Gandul.ro
Socrul lui Călin Georgescu a sosit la DIICOT pentru audieri. Acesta figurează pe traseul financiar al „afacerii” pentru care fostul candidat la președinție a fost arestat
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Mediafax Italia
Numele unei românce A CUCERIT Italia! Presa scrie măgulitor despre cântăreață
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Mediafax Spania
Declarațiile SINCERE ale unuia dintre cei mai bogați oameni! ”Încă puțin și...”
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.