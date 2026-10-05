Maria Avram a spus adevărul despre relația ei cu Cătălin Brînză de la Insula Iubirii: „Am ieșit la o cafea”

Maria Avram a pus capăt speculațiilor! După ce publicul a urmărit cu sufletul la gură apropierea dintre ea și ispita Cătălin Brînză în sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii”, întrebările nu s-au oprit odată cu încheierea filmărilor. Ba chiar au continuat și după revenirea concurenților din Thailanda. A existat sau nu ceva între Maria și Cătălin după ce camerele de filmat s-au oprit?

Soția lui Marius Avram a decis să răspundă direct, după ce spune că a primit numeroase mesaje în privat pe această temă. Maria susține că între ea și Cătălin nu a existat o relație după „Insula Iubirii” și a dezvăluit inclusiv cât timp au mai ținut legătura.

Ce relație au avut Maria și Cătălin

În timpul difuzării emisiunii, Maria Avram și Cătălin Brînză au fost, fără doar și poate, unul dintre cele mai urmărite duo-uri de la „Insula Iubirii”. Maria venise în Thailanda alături de Marius, soțul ei, pentru a-și testa căsnicia, însă experiența din reality-show a dus-o într-o direcție pe care probabil nu o anticipase.

Cătălin a reușit să se apropie tot mai mult de Maria, iar între cei doi s-a creat o conexiune vizibilă. Au existat conversații intime, momente de apropiere, bilețele schimbate între ei și chiar un sărut. Maria a ajuns să spună în cadrul emisiunii că simțea o legătură aparte cu ispita.

Mai mult, Cătălin i-a propus Mariei să vină la el acasă, la Londra, după ce au discutat despre viața lor din Marea Britanie. Faptul că ambii locuiau în Anglia a făcut ca apropierea dintre ei să pară, pentru telespectatori, cu atât mai posibil de continuat și după terminarea filmărilor.

Ce s-a întâmplat între Cătălin și Maria după „Insula iubirii”

Dacă în Thailanda lucrurile au părut extrem de intense, Maria susține acum că povestea nu a continuat în aceeași manieră și după întoarcerea acasă.

Întrebată în mediul online dacă a fost cu Cătălin Brînză după terminarea filmărilor, Maria a decis să nu mai lase loc de interpretări.

„Nu mai există niciun fel de relație, atât în Thailanda, cât și în Anglia. Ne-am văzut la o singură cafea, în format de trei persoane, la aproximativ trei săptămâni distanță și atât. Interacțiunea a fost doar la telefon și asta a fost aproximativ între două sau trei săptămâni. Vreau să auziți din gura mea, pentru că m-am săturat de mesaje în privat cu referire la acest lucru”, a spus Maria Avram.

Așadar, fosta concurentă recunoaște că ea și Cătălin s-au mai văzut după filmări, însă insistă asupra faptului că întâlnirea nu a fost una romantică și nici nu au fost singuri.

Maria a ținut să precizeze acest lucru tocmai pentru a pune capăt speculațiilor potrivit cărora ea și Cătălin ar fi continuat povestea începută în Thailanda.

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