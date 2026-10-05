Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie. Care este motivul

Asia Express 2026 nu va fi difuzată nici în această seară la Antena 1, după ce postul a modificat temporar grila de programe pentru a transmite meciurile echipei naționale de fotbal a României. Astfel, emisiunea de aventură continuă să fie difuzată în această perioadă duminică, marți, miercuri și joi.

Schimbarea programului vine în contextul în care Antena 1 deține drepturile de televizare pentru partidele naționalei din Liga Națiunilor. După ce pe 28 septembrie telespectatorii au urmărit confruntarea dintre România și Bosnia și Herțegovina, postul va transmite pe 5 octombrie duelul dintre România și Suedia.

Asia Express, out din programul Antenei 1 de luni, 5 octombrie

Fanii show-ului prezentat la Antena 1 nu vor putea urmări în această seară o nouă ediție Asia Express, deoarece locul emisiunii este ocupat de programul dedicat meciului echipei naționale. De la ora 21:00 va fi difuzată o ediție specială înaintea partidei, iar fluierul de start al întâlnirii România – Suedia este programat pentru ora 21:45.

Modificările sunt însă temporare. Începând de săptămâna viitoare, Antena 1 va reveni la schema obișnuită de difuzare. Asia Express va putea fi urmărită din nou de duminică până miercuri, serialul „Iubire cu parfum de lavandă” va fi programat joia, iar Insula Iubirii 2026 va fi difuzată vinerea și sâmbăta.

După confruntarea cu Suedia, naționala României mai are în calendar alte două meciuri din actuala ediție a Ligii Națiunilor. Pe 14 noiembrie 2026 este programată partida România – Polonia, iar pe 17 noiembrie 2026 tricolorii vor evolua în deplasare împotriva Bosniei și Herțegovinei. Ambele dueluri vor fi transmise în direct de Antena 1.

CITEŞTE ŞI: Familia lui Gabi Torje, dată afară din patru locuințe. Concurentul de la Asia Express și-a povestit drama

Mirela Vaida a răbufnit din nou la adresa Oanei Tomoiagă, la Asia Express: „Hai mai repede odată, că mă și enervez!”