Moment surpriză la Nibiru! Adrian Minune a cântat rock, iar imaginile au devenit virale

La Nibiru, lucrurile au luat-o razna, dar într-un sens cât se poate de bun. Adrian Minune a reușit să surprindă complet publicul după ce a lăsat pentru câteva minute deoparte stilul muzical cu care și-a obișnuit fanii și a intrat într-o zonă cu totul neașteptată. Artistul a interpretat o piesă celebră a trupei Cargo, iar momentul a stârnit reacții pe loc.

Adrian Minune a ales melodia „Dacă ploaia s-ar opri”, una dintre piesele cunoscute din repertoriul formației rock. Alegerea a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât nimeni nu se aștepta ca manelistul să abordeze o piesă rock. Cu toate acestea, interpretarea a atras atenția celor prezenți și, ulterior, a făcut furori și pe rețelele de socializare.

Adrian Minune a schimbat repertoriul la Nibiru

Filmarea momentului a devenit rapid virală, iar numeroși internauți au urmărit cu surprindere prestația artistului. Mulți dintre aceștia au apreciat faptul că Adrian Minune a ieșit din zona sa de confort și au lăudat vocea și talentul acestuia.

Momentul a demonstrat încă o dată că muzica poate trece dincolo de etichete. Pentru câteva minute, diferențele dintre rock și manele au trecut în plan secund, iar publicul s-a bucurat de un moment inedit.

Reacțiile din mediul online au fost pe măsura surprizei. Unii fani au spus că nu s-ar fi așteptat niciodată să îl audă pe Adrian Minune cântând o piesă Cargo, în timp ce alții au propus, în glumă, ca și celebra trupă rock să încerce, la rândul ei, o melodie din repertoriul manelistului. Cert este că momentul de la Nibiru a devenit unul dintre cele mai comentate de pe rețelele sociale.

„Ok, acum Cargo «Așa sunt zilele mele» version.”, „Să fie asta sfârșitul bătăliei dintre rockeri și manelari? E-an-na cântă manele rock și Adi Minune cântă rock.”, „Mai bună decât originala.”, sunt o parte dintre comentariile internauților.

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