A murit Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai mari voci ale operei românești. Soprana avea 87 de ani

A murit Ileana Cotrubaș, una dintre cele mai mari voci ale operei românești. Soprana avea 87 de ani
Soprana Ileana Cotrubaș a murit /Foto: Facebook @Opera Națională București﻿
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Lumea operei este în doliu! Una dintre cele mai apreciate voci ale operei românești s-a stins din viață. Soprana Ileana Cotrubaș a murit la vârsta de 87 de ani. Anunțul trist al decesului a fost făcut public de către Opera Națională București, iar mesajele de condoleanțe curg în mediul online.

Ileana Cotrubaș s-a născut la Galați și a provenit dintr-o familie de muzicieni. Așa că și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, iar la vârsta de nouă ani a început să cânte în Corul de Copii al Radiodifuziunii Române.

În anul 1952 a început cursurile Școlii Speciale de Muzică, la București, iar în anul 1964 și-a făcut debutul pe scena Operei din București. De acolo, cariera sa a cunoscut o ascensiune impresionantă.

Soprana Ileana Cotrubaș a murit

Soprana Ileana Cotrubaș a fost un reper în domeniu și a cucerit atât scenele naționale, cât și pe cele internaționale. După retragerea de pe scenă, celebra soprană nu s-a îndepărtat de pasiunea sa. Aceasta a continuat să activeze în domeniu. A susținut cursuri de măiestrie și s-a dedicat pedagogiei, formând de-a lungul timpului numeroase generații de artiști.

Anunțul că soprana Ileana Cotrubaș s-a stins din viață a adus multă dure și a lăsat numeroși fani în doliu. Opera Națională București a transmis un mesaj emoționant în memoria acesteia.

„Laureată a unor prestigioase concursuri internaționale, Ileana Cotrubaș a cântat la Opera de Stat din Viena, Hamburg, Berlin, Festivalul de la Salzburg, Glyndebourne, Royal Opera House Covent Garden, Teatro alla Scala din Milano și Metropolitan Opera din New York. Momentul din 1975, când a înlocuit-o în ultimul moment pe Mirella Freni în rolul Mimì din „La Bohème”, la Scala din Milano, a rămas emblematic pentru cariera sa.

Admirată pentru unicitatea vocii, inteligența frazării și forța expresivă a interpretării, Ileana Cotrubaș a colaborat cu dirijori legendari și a lăsat o amprentă profundă asupra repertoriului liric, de la Mozart și Verdi la Puccini, Bizet și Offenbach.

După retragerea de pe scenă, a continuat să dăruiască artei cântului prin pedagogie și cursuri de măiestrie, formând și inspirând generații de artiști.

Opera Națională București transmite sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care au iubit și admirat arta sa. Ileana Cotrubaș rămâne în memoria operei românești și universale ca o artistă de o rară noblețe vocală și scenică. Drum lin către stele, Maestra!”, a fost mesajul transmis de reprezentanții Operei Naționale București.

 

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