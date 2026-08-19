A murit Aurelian Gogulescu, președintele Camerei de Comerț Prahova, chiar în ziua în care ar fi împlinit 74 de ani

Este doliu în mediul de afaceri din România! Aurelian Gogulescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, a încetat din viață chiar în ziua în care ar fi împlinit 74 de ani.

Aurelian Gogulescu, președintele Camerei de Comerț și Industrie Prahova, a murit miercuri, 19 august, în ziua în care ar fi împlinit 74 de ani. Bărbatul va rămâne în memoria instituției drept un lider, după o activitate de peste 30 de ani în frunte instituției, și una dintre cele mai cunoscute figuri ale mediului economic din Prahova. În noiembrie 2023, afaceristul a fost reales pentru un nou mandat de patru ani la conducerea Camerei de Comerț.

Aurelian Gogulescu a murit în ziua în care ar fi împlinit 74 de ani

Pe lângă funcția de președinte al Camerei de Comert, Aurelian Gogulescu era președinte pentru Diplomație Economică al Camerei de Comerț și Industrie a României și consul onorific al Republicii Macedonia de Nord în România. Una dintre ultimele sale apariții publice a avut loc în iulie 2026, în timpul unei vizite a ambasadorului Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk.

Pe lângă dezvoltarea Topului Firmelor Prahovene, numele lui Aurelian Gogulescu va rămâne asociat direct cu promovarea activă a parteneriatului dintre companii și corpul diplomatic.

Familia și colectivul Camerei de Comerț și Industrie Prahova anunță cu durere și profund regret plecarea la Bunul Dumnezeu a Domnului Președinte AURELIAN GOGULESCU. Personalitatea sa remarcabilă a lăsat o amprentă de neșters, iar trecerea sa în neființă lasă un gol imens în sufletele celor dragi din familia pe care a iubit-o atât de mult, in colectivul Camerei de Comert si Industrie Prahova, dar și în mediul economic și de afaceri, în sistemul cameral românesc, în mediul diplomatic și în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut și care au avut prilejul și privilegiul de a colabora cu Domnul Președinte AURELIAN GOGULESCU. Ne vom aminti mereu de profesionalismul, echilibrul, înțelepciunea și noblețea sa sufletească. Slujba de înmormântare va avea loc vineri, 21 august, la ora 11.00, la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena, din Ploiești. Dumnezeu să îl primească în lumina Sa și să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul transmis de angajații Camerei de Comerț Prahova.

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