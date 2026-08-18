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Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. Ce au scos la iveală primele rezultate ale autopsiei

De: Irina Vlad 18/08/2026 | 13:25
Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. Ce au scos la iveală primele rezultate ale autopsiei
Ce indică primele rezultate ale autopsiei lui Hayden Panettiere/ sursă foto: Profimedia
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Hayden Panettiere (36 de ani) a fost găsită fără viață duminică, 16 august, într-o locuință din Greenville, Carolina de Sud. Anchetatorii au dezvăluit rezultatele preliminare ale autopsiei în cazul actriței. 

Potrivit presei de peste ocean, Hayden Panttiere ar fi murit din cauza unei supradoze cu opioide. Anchetatorii au descoperit lângă trupul actriței un spray Narcan – folosit ca antidot de urgență pentru a bloca efectele unei supradoze de substanțe precum heroina, fentanilul sau morfina – însă nu se știe încă dacă acesta a fost utilizat în încercarea de a se salva.

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Actrița se confrunta cu dependența de droguri încă de la vârsta de 15 ani. Ulterior, în 2014, după nașterea fiicei sale, ea s-a a suferit de depresia postpartum, moment în care s-a refugiat și mai tare în droguri. Pentru a putea primi ajutor, ea a fost nevoită să cedeze custodia totală a fetiței sale fostului logodnic, Vladimir Klitschko.

„Nu au fost găsite semne de traumatism, care ar fi putut contribui la deces. Echipele de prim ajutor și serviciile medicale de urgență au sosit la fața locului și au găsit o femeie în stop cardiac. Personalul de urgențp a inițiat măsuri avansate de resuscitare cardiacă, însă fără rezultat.

Persoana a fost decedată la ora 14:32. Cauza şi modul în care a survenit decesul urmează să fie stabilite în urma unei analize mai aprofundate şi a unor analize suplimentare”, a anunţat luni, într-un comunicat, biroul medicului legist din Greenville, Carolina de Sud, unde a fost găsit trupul actriţei.

Problemele actriței și-ar avea originea într-o copilărie petrecută aproape în întregime în fața camerelor de filmat. Aceasta a început să apară în reclame la vârsta de 8 luni și juca în mod constant de la vârsta de 11 ani. Lesley Vogel, mama ei, era cea care îi gestiona cariera și o împingea să participe la audiții încă de la o vârstă fragedă, pedepsind-o atunci când nu se descurca bine. Încă de la începutul carierei sale, actrița se ocupa exclusiv de întreținerea familie sale. Relația dintre cele două s-a deteriorat după ce Haydem Panettiere i-a spus mamei sale că își dorește un părinte, nu un manager.

Într-o postare pe X, luptătorul de box Vladimir Klitschko a transmis un mesaj de condoleanțe pentru familia fostei sale partenere. Fostul campion la box are împreună cu actrița o fetiță în vârstă de 11 ani.

„A părăsit această lume mult prea devreme. Hayden a fost, deși nu mai era partenera mea, o parte importantă din viața mea și mama fiicei noastre, Kaya. Și-a construit o carieră incredibilă datorită talentului său imens, în timp ce s-a confruntat și cu laturile mai întunecate ale unei industrii foarte exigente.

Nimic nu va șterge momentele pe care le-am împărtășit sau locul pe care l-a ocupat în viețile noastre. Fiicei noastre, Kaya, îi voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își va aminti ce fel de persoană a fost. Transmit condoleanțele mele cele mai sincere părinților lui Hayden, prietenilor ei și fanilor ei, care sunt și ei în doliu astăzi”, a transmis fostul sportiv.

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