Ce își dorea Hayden Panettiere să facă, dar nu a mai apucat. Declarațiile actriței din ultimele luni de viață

Hayden Panettiere vorbea despre viitor și despre dorința de a-i ajuta pe ceilalți, cu doar câteva luni înainte de moartea sa. Actrița din „Heroes” și „Nashville” își promova în luna mai memoriile, „This Is Me: A Reckoning”, și spunea că își dorește să folosească experiențele prin care a trecut pentru a-i inspira și sprijini pe oamenii care se confruntă cu propriile dificultăți.

Hayden Panettiere a murit

Panettiere a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

În timpul unui eveniment organizat pe 26 mai la Los Angeles, cu ocazia lansării cărții sale, actrița a vorbit despre felul în care spera ca povestea ei să aibă un impact pozitiv asupra altor oameni, potrivit PEOPLE.

„Atât de mulți oameni din industrie și din afara ei au venit la mine, mi-au povestit experiențele lor și mi-au spus: «Pentru că ai vorbit despre sănătatea ta mintală, mi-ai dat curajul să fiu sincer în legătură cu problemele mele și să cer ajutor, iar tu mi-ai salvat viața»”, a spus ea.

Pentru Panettiere, astfel de întâlniri au făcut ca dezvăluirea unora dintre cele mai dificile momente din viața sa să merite.

„Și atunci mi-am spus că asta merită. Sper să pot lăsa lumea un loc mai bun decât era atunci când am găsit-o. Puterea stă în vulnerabilitatea noastră”, a mai spus actrița.

Voia să creeze un mediu sigur pentru tinerii actori

În cadrul evenimentului, Panettiere a vorbit și despre planurile sale profesionale. După decenii petrecute în fața camerelor de filmat, actrița își dorea să se îndrepte către regie și producție. Moderatoarea Alyshia Ochse a remarcat că actrița jucase deja în filme de succes și seriale de televiziune foarte cunoscute, scrisese o carte și devenise mamă, apoi a întrebat-o ce își dorește să facă în continuare.

„Am o listă lungă. Mi-ar plăcea foarte mult să regizez”, a răspuns Panettiere.

Unul dintre obiectivele sale era să contribuie la crearea unor medii mai sigure pentru actori și, în special, pentru tinerii interpreți care intră în industria de divertisment. Experiențele sale de la Hollywood, inclusiv cele dificile, o făcuseră să își dorească să schimbe lucrurile pentru generațiile care urmau.

Memoriile actriței Hayden Panettiere

Panettiere și-a publicat memoriile, „This Is Me: A Reckoning”, în luna mai. În carte, actrița a vorbit deschis despre cele mai dificile perioade din viața sa, despre dependență, depresia postnatală, relațiile abuzive, maternitate și procesul de recuperare.

Într-un alt interviu acordat în aceeași perioadă, actrița vorbea despre sentimentul că începea un nou capitol al vieții sale. Panettiere spunea că simțea că a lăsat în urmă o perioadă dominată de „întuneric” și negativitate și că era pregătită pentru noi posibilități.

„Simt că mai am multă viață de trăit”, spunea ea în conversația cu Jay Shetty, în timp ce își promova memoriile.

Hayden Panettiere a murit pe 16 august, la vârsta de 36 de ani. Vestea decesului actriței a fost confirmată de familia sa, însă cauza morții nu a fost făcută publică până în prezent. Panettiere era cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, dar și pentru aparițiile din filme precum „Remember the Titans”, „Scream 4” și „Scream VI”.

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