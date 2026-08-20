Maria Avram, reacție dură după ce a fost criticată. Mesajul transmis de fosta concurentă de la „Insula Iubirii”

Maria Avram, reacție dură după ce a fost criticată. Mesajul transmis de fosta concurentă de la „Insula Iubirii”
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Maria și Marius Avram/ Sursa: Antena 1
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Maria Avram a ajuns la capătul răbdării după valul de critici și acuzații primite în urma participării la „Insula Iubirii”. Fosta concurentă a transmis un mesaj celor care au judecat-o și anunță că nu mai vrea să continue discuțiile despre emisiune.

Maria Avram a participat la „Insula Iubirii” alături de soțul ei, Marius Avram. Cei doi au trecut printr-o perioadă complicată în cadrul emisiunii, după ce Marius a încercat să se apropie de ispita Oana Monea. Deși nu au plecat împreună din Thailanda, Maria și Marius Avram s-au împăcat ulterior și formează în prezent un cuplu.

Maria Avram, mesaj dur pentru cei care au criticat-o

Experiența din cadrul emisiunii a adus-o pe Maria Avram în atenția publicului, dar și într-un val de controverse. Fosta concurentă spune că a ales, timp de mai bine de un an, să nu răspundă acuzațiilor și să lase fiecare persoană să își formeze propria opinie. Acum, însă, Maria susține că a decis să vorbească pentru ultima dată despre „Insula Iubirii”.

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„Aceasta este ultima mea postare despre și cu referire la Insula Iubirii. END. A trecut mai bine de un an de când această experiență s-a încheiat. În tot acest timp, am ales să tac și am lăsat să se creadă despre mine că sunt mincinoasă, rea, manipulatoare sau multe altele. Sunt o persoană directă și vocală. Spun ce gândesc, chiar dacă uneori asta mă pune la zid. Știu că felul meu de a fi poate deranja, dar prefer să fiu așa decât să mă prefac că sunt omul perfect. Sunt un om normal. Nu mă consider vedetă ca mulți alții. Muncesc în continuare, am o viață normală, am principii și încerc să nu dezamăgesc oamenii care îmi sunt alături”, a declarat Maria.

Maria Avram își va spune partea de adevăr într-un podcast

Chiar dacă susține că aceasta este ultima sa postare despre „Insula Iubirii”, Maria anunță că va vorbi mai pe larg despre experiența trăită în cadrul emisiunii. Fosta concurentă urmează să participe la un podcast, unde spune că va prezenta lucrurile din perspectiva sa și va dezvălui aspecte pe care până acum a ales să le păstreze pentru ea.

„Voi spune lucrurile așa cum le-am trăit eu și voi prezenta ceea ce până acum am ales să păstrez pentru mine. Poate că unele lucruri vor dezamăgi, poate că unele percepții se vor schimba, dar simt că a venit momentul să îmi spun și eu partea de adevăr”, a mai transmis Maria Avram.

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