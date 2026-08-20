Transferurile bancare dintre soți sunt perfect obișnuite: bani pentru plata ratelor, cheltuieli ale casei, economii comune sau achiziția unor bunuri. Totuși, există situații în care ANAF poate cere explicații cu privire la sumele care circulă între conturile partenerilor. Iată când poate fi necesară justificarea banilor.

Faptul că un soț îi transferă bani celuilalt nu înseamnă automat că suma devine venit impozabil. Banii pot proveni din salarii, economii, vânzarea unui bun, un credit, o moștenire sau alte surse legale și identificabile. Problemele pot apărea însă în cadrul unei verificări fiscale, atunci când există diferențe importante între veniturile declarate și situația financiară a unei persoane.

Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți?

ANAF nu verifică automat fiecare transfer făcut între soți. În cazul unei verificări fiscale, însă, inspectorii pot analiza intrările și ieșirile de bani și pot urmări modul în care a evoluat patrimoniul contribuabilului. De exemplu, dacă o persoană cu venituri declarate reduse primește sume importante de la partener și achiziționează ulterior o locuință sau un autoturism scump, ANAF poate solicita explicații privind proveniența banilor. Simplul fapt că suma a fost transferată între soți nu înseamnă că aceasta va fi impozitată. Importantă este sursa inițială a banilor.

Ce trebuie să poți demonstra

Pentru sumele importante, este recomandat să existe documente care să arate traseul banilor. Pot fi utile extrasele de cont, contractele de vânzare-cumpărare, documentele privind un credit, actele de moștenire, documentele fiscale sau contractele de împrumut. În cazul transferurilor obișnuite pentru cheltuielile familiei, nu este necesar un contract pentru fiecare sumă trimisă. Este însă util ca explicația transferului să fie cât mai clară, de exemplu „cheltuieli familiale”, „economii comune” sau „rată locuință”.

Când poate apărea suspiciunea unui venit ascuns

Situația se schimbă dacă banii transferați reprezintă, în realitate, venituri obținute din activități care ar fi trebuit declarate. De exemplu, dacă într-un cont ajung bani proveniți din servicii, chirii, vânzări repetate sau activități comerciale, simpla mențiune „transfer familial” nu schimbă natura reală a banilor. ANAF poate analiza traseul fondurilor și poate ține cont de situația reală, nu doar de explicația trecută în ordinul de plată. Nici împărțirea unei sume mari în mai multe transferuri mai mici nu schimbă proveniența banilor. Dacă există o verificare, operațiunile pot fi analizate împreună.

Când se poate aplica impozitul de 70%

Cota de 70% nu se aplică automat banilor transferați între soți. Aceasta vizează veniturile a căror sursă nu poate fi identificată de organele fiscale. Prin urmare, dacă proveniența banilor este legală și poate fi demonstrată, simpla mutare a acestora din contul unui soț în contul celuilalt nu transformă suma într-un venit impozabil. În schimb, dacă o persoană nu poate explica proveniența unor fonduri importante sau prezintă informații contradictorii, ANAF poate solicita documente și clarificări suplimentare.

Ce faci dacă ANAF îți cere explicații

În cazul în care primești o solicitare din partea ANAF, este important să răspunzi în termenul indicat și să prezinți documentele care pot demonstra atât de unde provin banii, cât și motivul pentru care au fost transferați. Pentru sume mari sau situații care implică proprietăți, credite, venituri din străinătate ori mai mulți ani fiscali, este recomandată și consultarea unui specialist în fiscalitate.

Așadar, soții își pot transfera bani între conturi fără ca operațiunea să genereze automat un impozit. În cazul unui control fiscal, însă, ceea ce trebuie demonstrat este proveniența fondurilor. Dacă banii provin dintr-o sursă legală și identificabilă, simplul transfer între soți nu reprezintă, în sine, un venit impozabil.

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