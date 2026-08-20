Ema Viziru, soția lui Lucian Viziru, face un pas în lumina reflectoarelor și va putea fi urmărită într-unul dintre cele mai cunoscute show-uri culinare de la Pro TV. Ea se numără printre concurenții noului sezon „MasterChef”, care va debuta în luna septembrie.

Ema Viziru a făcut anunțul pe rețelele de socializare, unde a publicat mai multe imagini de la evenimentul de lansare al noului sezon. Soția actorului a apărut zâmbitoare alături de chefii Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, confirmând astfel participarea sa la competiția culinară.

Ema Viziru intră în competiția „MasterChef”

Noul sezon al emisiunii „MasterChef” va începe pe 7 septembrie, la Pro TV, iar printre concurenții care își vor testa abilitățile în bucătărie se află și Ema Viziru. Pentru soția lui Lucian Viziru, apariția într-un astfel de proiect reprezintă o schimbare față de discreția cu care și-a obișnuit publicul. Ema a preferat de-a lungul timpului să păstreze viața de familie departe de agitația din showbiz, chiar dacă a fost implicată în proiectele profesionale ale soțului său. Cei doi au colaborat inclusiv în cinematografie. Ema a fost producător executiv al filmului „Norocoșii”, proiect regizat de Lucian Viziru, iar ulterior a avut mai multe apariții alături de acesta la evenimente publice.

Povestea de dragoste dintre Ema și Lucian Viziru

Ema și Lucian Viziru formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună un fiu. Cei doi s-au cunoscut încă din perioada liceului, iar după o pauză de aproximativ 17 ani s-au reîntâlnit și și-au reluat povestea de dragoste. S-au căsătorit în 2010. Familia a locuit o perioadă în Germania, unde Lucian a lucrat ca antrenor de tenis. Ulterior, cei doi au revenit în România și s-au implicat în mai multe proiecte profesionale. Ema a avut și o carieră în afara industriei de divertisment, fiind prezentată în trecut drept o persoană cu studii în Drept și experiență în consultanță de afaceri.

Acum, soția lui Lucian Viziru își încearcă norocul într-un domeniu diferit. Rămâne de văzut cât de departe va ajunge Ema în bucătăria „MasterChef” și dacă va reuși să-i impresioneze pe cei trei chefi.

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