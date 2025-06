Lucian Viziru, intimități din viața de familie! De ce s-a rupt de fratele Augustin și ce îi reproșează tatălui decedat: ”Și-a făcut de cap cu jocurile, așa cum…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Lucian Viziru vorbește despre noul film produs alături de soția sa, ”Norocoșii”, relația cu fiul și momentul în care s-a îndepărtat de fratele său mai mic, Augustin. De la ce a pornit conflictul între cei doi actori, ce i-a reproșat Lucian tatălui înainte să se stingă din viață, dar și de ce izbucneau scandalurile în casa părintească, citiți mai jos!

Lucian Viziru s-a întors din Germania cu planuri mari și forțe proaspete, așa că, recent, a lansat propriul film, produs alături de soția sa, denumit ”Norocoșii”, unde joacă alături de Denis Ștefan, Ionut Rusu, George Tănase, Andra Gogan. Din păcate, pe lista de actori nu se regăsește și fratele său mai mic, Augustin, deși Lucian i-a propus să facă parte din distribuție.

Este deja cunoscut faptul că cei doi frați nu au o relație extrem de apropiată, după cum povestește chiar actorul din ”Inimă de Țigan”, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV. Acum, Lucian explică când și de ce s-a produs ruptura dintre ei.

”E vorba despre familie, despre faptul că eu i-am reproșat tatălui nostru, Dumnezeu să îl ierte, că împreună cu Augustin au jucat prea mulți bani la casino, că m avut probleme financiare din cauza asta și că eu nu am voie să îl judec pe tata. Eu am zis că am dreptul să fac asta în condițiile în care au avut de suferit și Mihai și Ema și ei sunt cei mai importanți până la urmă, așa cum este și normal să fie, din punctul meu de vedere. Familia e pe primul loc, în ordinea aceasta: soție, copil, după care vine frate, mamă… iar el nu e de acord cu ordinea asta și nu vede niște lucruri așa cum le văd eu”, a explicat Lucian Viziru.

”Și-a făcut de cap cu jocurile, așa cum a făcut și Augustin”

În plus, actorul din ”Lacrimi de Iubire” își aduce aminte cu tristețe de vremurile petrecute alături de toată familia sa, pe motiv că situația de acasă nu ar fi fost întotdeauna una roz. Se pare că certurile în familia Viziru ar fi fost destul de dese.

”Eu îi sunt recunoscător tatălui nostru. Orice copil își dorește așa cum mi-aș fi dorit și eu să fie mai prezent, ca familia noastră să fie mai unită și mai liniștită. Nu am trăit vremuri foarte liniștite sub același acoperiș. Au fost certuri multe, chestii la care un copil nu trebuie să asiste, între socri, între soți. Nu vreau să îmi mai aduc aminte de perioada aceea, dar a fost o perioadă grea! (…) Eu asta îi reproșez tatălui, că la un moment dat nu s-a mai gândit la mine, și-a făcut de cap cu jocurile, așa cum a făcut și Augustin”, a explicat fostul coleg al Nicoletei Luciu.

De asemenea, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Lucian Viziru explică de la ce a izbucnit conflictul cu PRO TV în urma căruia a rămas fără roluri în telenovele, cum a decurs ultima întâlnire cu fratele lui, cum își crește șie ducă fiul adolescent, dar și în ce relații este cu fosșii colegi din ”Inima de Țigan” și ”Lacrimi de Iubire”. Cât de des mai vorbește cu Nicoleta Luciu, Carmen Tănase, Gheorghe Visu sau Doinița Oancea, aflați doar AICI.

