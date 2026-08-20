GTA 6, în centrul unei scurgeri masive de informații. Zeci de imagini și videoclipuri din joc au ajuns pe internet înainte de lansare

GTA 6, în centrul unei scurgeri masive de informații. Zeci de imagini și videoclipuri din joc au ajuns pe internet înainte de lansare
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Scurgere de informații la GTA 6 / sursa- captură social media Rockstar Games
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Fanii GTA 6 au avut parte de o surpriză înaintea prezentării oficiale pregătite de Rockstar Games și Netflix. Mai multe imagini de jocul din mult așteptat au ajuns pe internet în ultimele zile, iar materialele au început să circule rapid. Scurgerea de informații vine cu doar o săptămână înainte de evenimentul oficial programat pe 27 august, când Netflix va prezenta un material extins despre joc.

Mai multe videoclipuri atribuite grupului Cyberleek au fost publicate în perioada 16-20 august. Materialele ar surprinde secvențe de gameplay dintr-o versiune de dezvoltare a jocului, iar unele dintre ele au fost analizate de membri ai comunității pentru a verifica autenticitatea. Potrivit informațiilor disponibile, fișierele au fost șterse de pe mai multe platforme în urma unor notificări DMCA emise de Take-Two, compania care deține drepturile asupra jocului.

Sursa foto: Rockstar Games

Au apărut primele imagini din GTA 6

Printre imaginile apărute online se află secvențe în care Jason, unul dintre protagoniști, joacă baschet, conduce prin Leonida, se luptă cu personaje non-jucabile și folosește un taser. Un alt videoclip prezintă o zonă din oraș și un zbor deasupra unor obiective care apar în lumea jocului. A fost distribuit inclusiv un material despre care comunitatea susține că ar conține o versiune a hărții din GTA 6.

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Unele detalii au atras atenția pasionaților. Într-o secvență, Jason pare să primească puncte de tip „Focus” după ce înscrie la baschet, iar interfața jocului oferă indicii despre sistemele de energie și bani. Alte imagini arată interacțiuni și mecanici care nu au fost prezentate până acum în mod oficial.

Deși autenticitatea materialelor este susținută de mai multe analize independente și de eliminarea unor fișiere în baza drepturilor de autor, nu este clar ce versiune a jocului apare în videoclipuri. Unele estimări indică faptul că imaginile ar putea proveni dintr-o versiune de dezvoltare mai veche.

Scurgerea apare într-un moment sensibil pentru Rockstar, care se pregătește să ofere publicului, pe 27 august, o prezentare oficială extinsă a GTA 6. Jocul este programat să fie lansat pe 19 noiembrie 2026 pentru PlayStation 5 și Xbox Series X|S.

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