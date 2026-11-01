Ce a făcut ”Gândac”, după ce Claudia a demascat-o și i-a făcut public numele la Insula iubirii

Imediat după ce CANCAN.RO a făcut publice primele imagini cu celebra „Gândac”, prietena Claudiei Ion cu care Mocăniță și-a dat întâlnire pe ascuns, rivala concurentei de la Insula Iubirii a schimbat foaia și ar fi vrut să dispară definitiv din spațiul public, pur si simplu să se facă nevăzută pentru totdeauna.

După ce Claudia Ion i-a făcut public numele, pe social media au apărut imediat imagini cu cea poreclită „Gândac” – al cărui nume este… tot Claudia. Tânăra avea conturile de social media publice, însă, speriată de „celebritatea” venită peste noapte, după ce CANCAN.RO a făcut publice primele imagini cu ea, tânăra și-a dezactivat toate conturile de social media. Ulterior, realizând probabil că a fost o mișcare impulsivă, le-a reactivat și le-a trecut pe privat.

Claudia Ion: „Și-a făcut poze la mine în lift”

Povestea lui „Gândac”, femeia cu care Mocăniță a „tradus-o” pe Claudia cu doar două săptămâni înainte de începerea filmărilor de la Insula Iubirii, a fost dezvăluită de Claudia în casa fetelor. Ea a povestit pas cu pas cum iubitul ei ar fi inventat o poveste desprinsă parcă din filmele de comedie pentru a împacheta frumos ceea ce părea să fie o minciună.

Claudia a aflat de la prietenele sale că Mocăniță a flirtat și s-a văzut cu cea poreclită „Gândac”. Concurentul a chemat-o în apartamentul în care locuia cu iubita lui, iar scopul întâlnirii a fost să șteargă împreună schimbul de mesaje dintre ei. La acea vreme, Mocăniță și-a dat cuvântul de onoare că între el și „Gândac” nu s-a întâmplat nimic ce ar putea schimba soarta relației lor.

„Înainte să venim la Insulă cu două săptămâni l-am prins pe Ionuț că a vorbit cu o prietenă de-ale mele. Una dintre prietenele mele de 10 ani era cea mai apropiată de ea și ea i-a zis ei că uite, mi-am dat niște mesaje cu Ionuț. S-au văzut o dată, ca să își șteargă mesajele. Ea și-a făcut poze la mine în lift și prietenele mele au văzut când ea întreba ‘Nu vine Claudia? Și el ar fi zis ‘Nu, e safe”, a spus Claudia într-o discuție cu fetele din vilă.

Odată readuse la lumină cele întâmplate la acea vreme, povestea a ridicat semne de întrebare inclusiv în rândul producției de la Insula Iubirii. Pentru a-i face viața mai ușoară lui Mocăniță – care se considera neîndreptăți din cauza acuzațiile aduse atunci – dar și pentru a elucida misterul celor petrecute în apartament, Antena 1 i-a oferit lui Mocăniță ocazia să răspundă la câteva întrebări la un test poligraf.

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