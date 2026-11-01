Ce a făcut Alina Pușcău după ultima sesiune de chimioterapie: ”A fost incredibil de greu”

A trecut aproximativ un an de când Alina Pușcău a fost diagnosticată cu o formă de cancer mamar. După ce am a urmat un tratament extrem de agresiv împotriva celor 11 tumori depistate în organism, fotmodelul se bucură astăzi de rezultatele absolut miraculoase ale medicinei.

Deși s-a vindecat de cancer, Alina Pușcău continuă chimioterapia. Lupta cu boala nu s-a încheiat complet, motiv pentru care prevenția medicală joacă un rol esențial în viitorul său. Printre vizitele la spital, fotomodelul și-a făcut timp să se bucure de o ieșire cu prietenele. După perioada delicată prin care a trecut, ea a simțit din nou să sărbătorească viața și să fie înconjurată de oamenii dragi. Cu ocazia sărbătorii de Halloween, modelul a ieșit într-un club și a ales să fie pentru o noapte Cindy Crawford.

„În 7 săptămâni nu mai am nimic, dar continui tratamentul. Ultimul meu ciclu de tratament cu C a fost incredibil de greu pentru mine. Dar aseară, am decis să sărbătoresc VIAȚA alături de prietenele mele. ❤️ Să râd, să zâmbesc, să mă simt din nou om și să fiu înconjurată de iubire. Reîntâlnirea cu prietenele minunate pe care nu le mai văzusem de ani de zile mi-a reamintit cât de prețioasă este cu adevărat viața. Inima mi-e plină de recunoștință. Chiar și în momentele cele mai grele, există atâta frumusețe, iubire și bucurie de sărbătorit. Viața este un dar, iar fiecare moment merită sărbătorit. ❤️🙏✨ Halloween fericit! M-am bucurat să fiu, pentru o noapte, Cindy Crawford❤️”, a scris Alina Pușcău, pe Instagram.

„Totul este în mâinile lui Dumnezeu”

Într-o postare pe social media, Alina a mărturisit că ultimul ciclu de chimioterapie a fost cel mai greu. Răspunsul organismului la tratamentul administrat a fost favorabil, însă protocolul medical a lăsat urme vizibile asupra organismului și psihicului.

Alina Pușcău le-a spus urmăritorilor că medicii identificaseră 11 tumori, localizate în zona sânului și a axilei, iar boala se extinsese și la nivelul oaselor. Modelul a urmat mai multe forme de tratament, iar ulterior a apelat la o altă terapie, în speranța că aceasta va avea rezultate. Ea a urmat tratamentul într-o clinică din California, pentru care ar fi plătit peste 500.000 de dolari. După perioada de tratament, investigațiile au indicat că tumorile nu mai sunt vizibile.

„Din 11 tumori care erau 7 centimetri, tumoră la axilă, care erau cinci tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă patru. Intrase în oase. Nu îmi vine să cred… sunt în șoc. Când dai totul în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi și prin rugăciunile noastre Dumnezeu face miracole”, a mai spus Alina Pușcău.

Anunțul lui Dan Alexa după ce a aflat că Alina Pușcău continuă chimioterapia: „Avea vești excepționale, nesperate”

”E peste 1 milion de dolari.” Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America. Vedeta s-a vindecat de cancer