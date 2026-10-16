”E peste 1 milion de dolari.” Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America. Vedeta s-a vindecat de cancer

Alina Pușcău a trecut printr-una dintre cele mai grele perioade din viața sa! Fotomodelul a fost diagnosticat cu cancer la sân la începutul anului 2026 și a încercat mai multe tratamente. În cele din urmă, a primit o veste extraordinară din partea medicilor din Statele Unite ale Americii.

După ce a urmat un tratament într-o clinică din California, medicii i-ar fi transmis că nu mai există tumori detectabile în organism. Alina Pușcău a vorbit despre experiența sa și a dezvăluit cine a acoperit costurile tratamentului, care ar fi depășit un milion de dolari.

Alina Pușcău, tratament de peste un milion de dolari în SUA

La începutul anului 2026, Alina Pușcău a aflat că suferă de cancer la sân. Până în luna august, vedeta ar fi încercat mai multe variante de tratament, însă fără rezultat. Ulterior, fotomodelul a ajuns la o clinică din California, unde a urmat ședințe de chimioterapie și un tratament experimental. Potrivit ei, rezultatele au apărut în câteva săptămâni. Vestea că medicii nu au mai identificat tumori a venit cu aproximativ două săptămâni înaintea declarațiilor sale.

Cine a plătit tratamentul Alinei Pușcău

Costurile tratamentului au depășit un milion de dolari. Alina Pușcău a explicat la Antena Stars că nu a fost nevoită să suporte personal toate aceste cheltuieli. Fotomodelul a dezvăluit că beneficiază de asigurare medicală în Statele Unite. Potrivit declarațiilor sale, aceasta a acoperit costurile tratamentului.

„Am avut noroc, pentru că am asigurare aici și tratamentul e plătit, totul e plătit, dar tratamentul este peste 1 milion de dolari, e foarte scump, pentru că sunt trei medicamente și sunt foarte scumpe. Dacă ar fi în România, ar fi mai ieftin, pentru că nu sunt acte cum sunt aici, dar e altfel de viață în România decât în America. Am avut noroc! Dumnezeu mă iubește așa de mult. Am fost norocoasă, nu știu de ce… i-am zis mamei, când am plecat din România: dacă Dumnezeu vrea să fiu în lumea aceasta, o să fiu, dacă nu vrea, am avut o viață frumoasă, asta e viața, merg în continuare cu capul sus înspre Dumnezeu”, a declarat Alina Pușcău.

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