Care este cea mai mare dorință a Alinei Pușcău, după ce s-a vindecat de cancer. A spus-o public!

Care este cea mai mare dorință a Alinei Pușcău, după ce s-a vindecat de cancer. A spus-o public!
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Alina Pușcău, o singură dorință după ce s-a vindecat de cancer /Foto: Instagram
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Ultima perioadă din viața Alinei Pușcău a fost una extrem de dificilă. Însă, după multe suferințe și ședințe de chimioterapie, acum vedeta zâmbește din nou. Recent, aceasta a făcut analiza PET-scan, iar rezultatele au fost neașteptat de bune. Toate cele 11 tumori pe care medicii le descoperiseră au dispărut. Rezultatul pozitiv a adus multă bucurie pentru model, iar acum le-a mărturisit fanilor din mediul online ce își mai dorește. Nu este o dorință doar pentru ea, ci pentru toată lumea.

Alina Pușcău a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân. În urmă cu ceva timp, cu lacrimi în ochi, aceasta mărturisea că medicii au descoperit mai multe tumori. Potrivit vedetei, una dintre formațiuni era localizată la sân, iar altele au fost descoperite în zona axilei.

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După diagnosticul crunt, modelul a început tratamentul în America, iar ședințele de chimioterapie au dat roade. Toate cele 11 tumori au dispărut. În toată această perioadă, Alina Pușcău s-a refugiat în rugăciune și a devenit mult mai apropiată de Dumnezeu, care i-a îndeplinit dorința și a făcut-o bine.

Cum a scăpat de chin, acum Alina Pușcău le-a transmis fanilor din mediul online că mai are o dorință, una nu doar pentru ea, ci pentru toată lumea. Vedeta își dorește ca oamenii să fie mai uniți și să găsească puterea de a se sprijini unii pe alții.

„Dorința mea pentru lume este simplă: Dragostea să umple fiecare inimă, pacea să ajungă în fiecare suflet, iar sănătatea să binecuvânteze fiecare viață. Fie ca noi să ne vindecăm împreună, să ne iubim unii pe alții și să ne amintim că dragostea este cel mai mare dar pe care îl putem oferi”, a transmis Alina Pușcău, în mediul online.

Alina Pușcău s-a apropiat mai mult de Dumnezeu /Foto: Instagram

Alina Pușcău s-a vindecat de cancer

Alina Pușcău și-a ținut fanii la curent cu evoluția bolii, dar și progresele făcute. Recent, aceasta a trecut prin mari emoții, căci a mers la controlul decisiv în urma căruia trebuia să afle dacă boala regresează sau nu. Ei bine, fanii acesteia au așteptat cu emoție veștile, iar Alina Pușcău nu a ezitat să își împărtășească bucuria cu aceștia.

„Bună, ce faceți? Acum 9 săptămâni am făcut un story pe Instagram și am aflat că am 11 tumori. Că am cancer la sân și am 11 tumori. Astăzi am văzut PET-scan-ul, doar ce am venit de la doctor și îmi bate inima. Să vă spun rezultatul. Nu-mi vine să cred.

Nu-mi vine să cred, Dumnezeu există. Dumnezeu face miracole. Nu mi-a mai găsit nicio tumoră în corp. Doar mi-a găsit ceva pe care n-a putut să-l identifice, ca un punct, în sân. Atât. Din 11 tumori, care erau de 7 centimetri, tumori la axilă, care erau 5 tumori, în piept era încă o tumoră, la sân erau încă 4, intraseră în oase.

Sunt în șoc. Când dai tot în mâinile lui Dumnezeu și Dumnezeu are grijă de noi, și prin rugăciunile noastre, Dumnezeu face miracole. Vă mulțumesc din suflet și din inimă că ați fost alături de mine și sunteți alături de mine și v-ați rugat pentru mine. Vă mulțumesc”, a anunțat Alina Pușcău, în mediul online.

 

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Foto: Instagram

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