Andrușca, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubiri! Cum i s-a schimbat viața după participare și ce planuri are pentru viitor: „M-am comportat după cum am simțit!”

Andrușca, dezvăluiri despre experiența de la Insula Iubiri! Cum i s-a schimbat viața după participare și ce planuri are pentru viitor: „M-am comportat după cum am simțit!”
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Andrușca a revenit la „Insula Iubirii” cu o nouă experiență în spate, dar și cu o perspectivă diferită asupra rolului de ispită. După ce prima participare i-a schimbat radical viața, determinând-o inclusiv să se mute în București și să își schimbe locul de muncă, tânăra spune că de această dată a plecat în Thailanda fără așteptări sentimentale. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Andrușca a vorbit despre intensitatea noului sezon, activitatea sa din mediul online, planurile de business, dar și despre comentariile răutăcioase pe care le primește.

Andrușca a vorbit despre intensitatea noului sezon/ Sursa foto: Instagram

Andrușca: „Viața mea s-a schimbat radical!”

Dacă anul trecut experiența din Thailanda a venit la pachet cu o poveste de dragoste neașteptată, în sezonul 10 din „Insula Iubirii, ispita și-a propus să se concentreze exclusiv asupra rolului său. Andrușca mărturisește pentru CANCAN.RO că nu regretă nicio secundă decizia de a participa la emisiune și spune că nu se lasă afectată de criticile celor din jur. Mai mult, Andreea Aurica, pe numele său real, a demontat și ideea potrivit căreia ispitele ar avea un scenariu prestabilit, explicând că fiecare participant acționează în funcție de propriile trăiri și sentimente.

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CANCAN.RO: Cum ai descrie experiența din acest sezon, comparativ cu cea de anul trecut?

Andrușca: Pentru mine, experiența a fost destul de mișto. Alte trăiri, alți oameni, alte povești și, bineînțeles, după cum am spus și pe rețelele sociale, a fost mult mai intensă decât cea de anul trecut.

CANCAN.RO: Cât de mult ți s-a schimbat viața după prima participare la Insula Iubirii?

Andrușca: După prima participare, viața mea s-a schimbat puțin mai radical, pentru că m-am mutat în București. Mi-am schimbat până și jobul, până și locul în care trăiam în momentul respectiv, până și anturajul și așa mai departe. Îți dai seama că a fost o schimbare destul de majoră. Și anul acesta am făcut schimbări, dar nu atât de majore precum cele de anul trecut.

CANCAN.RO: Tu cu ce te ocupi acum?

Andrușca: Eu sunt hairstylist de vreo patru ani încoace, dar momentan am făcut o pauză, pentru că îmi este mult mai convenabil să îmi câștig existența din ceea ce fac acum cu online-ul și așa mai departe. Știi cum se spune, bate fierul cât e cald.

Așa că momentan profit de experiență. Am și niște planuri pe business. Nu vreau să le spun acum, pentru că sunt în decurs de împlinire.

CANCAN.RO: Dacă ai putea să te întorci în timp, la momentul în care ai acceptat prima dată să mergi la Insula Iubirii, ai mai lua aceeași decizie?

Andrușca: Absolut, 100%! Nu există nicio variantă prin care eu să spun vreodată că îmi pare rău că am participat la Insula Iubirii.

CANCAN.RO: Cu ce gânduri ai plecat acum în Thailanda și ce așteptări ai avut față de prima participare?

Andrușca: Măi, sincer, dacă mă gândesc la anul trecut, când am avut o poveste așa mai… nu știu, în care m-am îndrăgostit, să spun așa, oarecum.

Am zis că anul acesta mă duc acolo să văd ce o fi, nu-mi fac planuri. Nu m-aș mai vedea să… nu știu, să îmi placă de cineva. Și mi-am dus planul până la capăt.

Acum nu știu dacă parcursul va fi întocmai acela sau nu, pentru că, repet, nu pot să vă spun. Dar cu gândurile acestea am plecat. Am zis: „Băi, anul trecut am fost așa, anul acesta vreau să mă duc, să-mi fac rolul, să-mi fac jobul de ispită”.

CANCAN.RO: Și, vis-a-vis de comentariile răutăcioase, cât de mult te afectează? Te-ai obișnuit cumva cu ele?

Andrușca: Eu nu fac comentarii răutăcioase. Sunt foarte multe persoane care încearcă oarecum să… Nu știu ce încearcă să facă, că eu sunt foarte asumată cu viața mea și cu faptul că sunt ispita de la Insula Iubirii, dar și cu faptul că mi-am lăsat frâu liber să fiu eu la televizor.

Și, sincer, singura persoană care poate să mă judece este maică-mea, care m-a făcut și care mă susține în orice fac în viața asta. Așa că restul părerilor chiar nu mă interesează.

CANCAN.RO: Ai simțit că trebuie să te comporți într-un anumit fel în emisiune sau ai făcut întotdeauna ceea ce ai simțit?

Andrușca: Da, m-am comportat după cum am simțit. Toată lumea crede că, dacă ești ispită la Insula Iubirii, te pune cineva să faci ceva. Este total exclus. Fiecare face ce simte și cum se simte bine.

Dacă simți să fie ceva sau să se întâmple ceva, cum a fost, de exemplu, cu Andrei în sezonul trecut, că ne-am… nu știu, ne-am plăcut dintr-o prostie și dintr-o greșeală, pentru că eu, practic, îl combinam pe el cu celelalte fete, să iasă la date, și vorbeam cu ele, după aceea ne-am plăcut. Asta a fost partea a doua.

Dar la fel este și în sezonul acesta. Nu te pune nimeni să faci ceva. Dacă eu nu am simțit nevoia până în punctul acesta de a avea o conexiune cu cineva, nu am făcut-o.

Știu că sunt foarte mulți, chiar foarte mulți oameni, inclusiv din televiziune, care încă cred că Insula Iubirii este fake sau regizată. Nu există așa ceva.

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