Scandalul de la Teatrul Național se complică! Mihai Călin îl pune la zid pe Felix Alexa: „Era toxic și ne umilea”

Scandalul de la Teatrul Național se complică! Mihai Călin îl pune la zid pe Felix Alexa: „Era toxic și ne umilea”
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Scandalul de la Teatrul Național se complică. Mihai Călin a făcut acuzații grave la adresa lui Felix Alexa și susține că realitatea din spatele ușilor închise este mult mai urâtă decât se știe. Actorul a povestit, pentru CANCAN.RO, prin ce a trecut în colaborarea cu regizorul și a pus pe masă detalii care îi cam strică acestuia imaginea de mare om de teatru. Se pare că aplauzele de pe scenă nu spun întotdeauna și ce se întâmplă în culise!

Angajarea lui Felix Alexa la Teatrul Național din București a stârnit un scandal pe măsură. Regizorul este vizat de acuzații de hărțuire sexuală, agresiune și șantaj profesional, prezentate într-o investigație jurnalistică. Numai că, în loc să se tragă o linie și să se lămurească lucrurile, Alexa a fost angajat din nou. O decizie care a aprins spiritele în lumea teatrului și a ridicat o întrebare simplă: chiar nu mai contează nimic atunci când vine vorba despre un nume cunoscut?

Scandalul de la Teatrul Național se complică

Mihai Călin a spus, pentru CANCAN.RO, că Ada Hausvater, managerul Teatrului Național „I.L. Caragiale”, știa despre acuzațiile făcute de mai multe femei la adresa lui Felix Alexa, dar l-a angajat oricum. Actorul a declarat că a avertizat-o pe manageră, dar că banii au cântărit mai mult decât partea morală.

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„El a fost invitat de către doamna manager general să monteze un spectacol. Dumneaei știa despre toate aceste acuzații apărute în presă și, cu toate acestea, a mai colaborat cu el. Trebuie să te gândești și la latura morală a lucrurilor, nu doar la cea profesională sau financiară.

Acum câteva săptămâni, când m-a numit în Consiliul Artistic, i-am spus să nu îl includă și pe el, pentru că nu mi se pare normal, în contextul acestor acuzații. Eu am decis, în urmă cu opt ani, să nu mai lucrez cu el, tocmai din cauza comportamentului său. I-am spus managerului general toate aceste lucruri și am avertizat-o că, dacă îl va include în Consiliul Artistic, va ieși un mare scandal. Ea a vrut să îl angajeze din motive financiare”, a spus actorul.

Mihai Călin și Felix Alexa

Mihai Călin și Felix Alexa. Sursa foto Social Media

Iar Mihai Călin nu s-a oprit aici. Actorul a povestit că Felix Alexa se poartă execrabil cu actorii și că umilirea oamenilor este, pentru el, ceva obișnuit. El a spus că le crede pe tinerele care au vorbit despre hărțuire și că situația este mult mai gravă decât pare.

„Da, era toxic și narcisist. În toate proiectele își găsea câte o verigă slabă și își vărsa nervii pe persoana respectivă, o umilea. Am observat acest comportament în repetate rânduri și, la un moment dat, mi s-a umplut paharul.

Mulți oameni le adresează actrițelor care vorbesc despre hărțuire întrebarea aceea prostească: „Dar de ce nu ai spus atunci?”. Orice traumă puternică are nevoie de timp pentru a fi procesată. Nu poți vorbi public despre așa ceva imediat.

Problema este că nu cred că se va schimba nimic. Sunt mulți actori care continuă să lucreze cu el. Eu, personal, cred și acuzațiile de agresiune sexuală și consider că sunt mult mai grave”, a mai spus Mihai Călin pentru CANCAN.RO.

Felix Alexa, acuzat de hărțuire sexuală de multe studente

Felix Alexa este un vechi colaborator al TNB, unde a montat numeroase spectacole. A lucrat și cu teatre din întreaga țară. Din octombrie 2026, sub conducerea managerului general Ada Lupu Hausvater, regizorul a devenit angajat al Teatrului Național. O revenire care a stârnit valuri, mai ales în contextul acuzațiilor care îl vizează. Se pare că, la TNB, unii pot reveni pe scenă chiar și atunci când în jurul lor se strâng semne de întrebare.

Încă din noiembrie 2022, presa a făcut publice acuzații de abuz emoțional și sexual din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” – UNATC București, în care era menționat profesorul Felix Alexa. Acesta a fost acuzat de avansuri și șantaj profesional, iar foste studente au susținut că a folosit tot felul de metode pentru a obține relații sexuale. Acuzații grave, nu simple bârfe de pe holurile facultății.

În ianuarie 2023, RISE Project a publicat o investigație amplă în care foste studente ale lui Felix Alexa la UNATC sau foste iubite l-au acuzat de agresiune și avansuri sexuale, șantaj profesional și hărțuire.

„Am sărutat-o și am lipit-o de ușă? Are dovezi în sensul ăsta? (…) Nu am abuzat niciodată pe nimeni”, a spus Felix Alexa despre mărturiile unei foste studente citate în investigația RISE Project.

De asemenea, o fostă iubită a regizorului a povestit că a fost hărțuit-o prin mesaje și e-mailuri, că i-a spart ușa de la casă și i-a tăiat cauciucurile de la mașină. Felix Alexa a numit totul „un incident scos din context”.

Rămâne de văzut dacă Teatrul Național va continua să închidă ochii și să bage sub preș acuzațiile care planează asupra lui Felix Alexa sau dacă, în sfârșit, cineva va avea curajul să facă lumină în tot acest scandal. Că de aplauze și spectacole s-a tot bucurat lumea, dar întrebările incomode nu dispar doar pentru că se trage cortina.

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