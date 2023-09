Carențele teatrului românesc, expuse public de actorul Mihai Călin. Artistul din serialul-vedetă de la Antena 1 a divulgat salariile din breaslă

Zilele acestea, Mihai Călin a dezvăluit, în cadrul unui interviu, în ce condiții supraviețuiesc actorii țării. Vedeta din „Lasă-mă, îmi place! Camera 609” „rupe” tăcerea și recunoaște cât de greu i-a fost pe vremea când nu apărea în serialul de la Antena 1.

Să fii actor în România nu este deloc ușor, ar spune orice tânăr care a absolvit facultatea în domeniu. Mulți sunt cei care termină studiile, dar puțini reușesc și să profeseze. Arta nu este susținută, dar măcar ultimii ani par să fie mai blânzi și aducători de speranță.

Salariile de la Teatrul Național, prea mici pentru un trai decent

După ce și-a terminat studiile, actorul s-a angajat, cu greu, la Teatrul Național. A reușit să supraviețuiască pentru că mai avea și alte colaborări, dar colegii săi n-au avut același succes. Unii au renunțat la visul aplauzelor și al personajelor și s-au conformat realității crunte, prin reprofilare.

„Din 1994 de când am terminat facultatea și am fost angajat, în urma unui concurs, la Teatru Național, unde sunt și acum, întotdeauna, până acum cinci ani, cam până în 2018, am avut niște salarii de mizerie. Nu se putea supraviețui fără să faci ceva, să colaborezi, să faci un film ceva, televiziune, reclamă, radio, pe lângă teatru.

Sunt alte probleme. Vorbeam mai devreme cu Emilia Popescu, cred că din colegii mei, care au terminat facultățile de teatru prin anii 90, cam jumătate s-au lăsat de meserie. Nu se putea trăi. Noi suntem printre cei norocoși. Îți trebuie și ceva șansă”, mărturisește Mihai Călin, pentru UNICA.RO.

Mihai Călin joacă în noul serial de la Antena 1

De curând, Mihai Călin a semnat cu Antena 1 pentru serialul care promite multe speranțe din partea producătorilor. În cadrul acestui format, „Lasă-mă, îmi place! Camera 609”, are un rol în contradicție cu tinerețea sa în domeniu: un bărbat cu bani care fuge de muncă.

„Trebuie să recunosc că există o anumită lene a personajului, pe care o am și eu, uneori. Mă simt foarte bine la filmări. Eu și cu soția mea din serial, care este Emilia Popescu, cu fratele meu din serial, care este Claudiu Bleonț, noi cel puțin ne distrăm foarte mult. Acum sigur că există o mică emoție și un semn de întrebare să vedem dacă și telespectatorii se vor distra. Nu e nimic dramatic pentru telespectatori, dar pentru cei care luptă pentru această moștenire, povestea are, uneori, aspecte dramatice. Sunt haioși și totul e de fapt o comedie”, a adăugat actorul pentru aceeași sursă.

