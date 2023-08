Supărarea fiului cel mic al lui Alexandru Arșinel: „Niciun teatru din România nu ne-a contactat pentru asta”. Nu se va organiza niciun festival cu numele îndrăgitului actor

Plecarea îndrăgitului actor de comedie, Alexandru Arșinel, dintre noi, în toamna anului trecut, a lăsat nu doar foarte multe amintiri, ci și câteva secrete în urma sa. CANCAN.RO a discutat cu mezinul familiei, Cristian Arșinel, despre ultimele dorințe ale celebrului său tată și a aflat un amănunt foarte interesant. Marele actor de comedie a avut inspirația și hotărârea fermă de a nu le pretinde băieților săi lucruri pe care aceștia nu le-ar fi putut materializa, în ciuda dorințelor lor.

„Tata nu ne-a vorbit niciodată despre încercarea de a păstra moștenirea sa artistică, după ce el nu va mai fi fost. Nu ne-a cerut nimic pe chestiunea asta. După cum nici nu a regretat că nici eu și nici fratele meu Bogdan, nu i-am călcat pe urme, devenind actor ca și el”, a precizat Cristian Arșinel, 50 de ani, pentru CANCAN.RO.

Casa de Cultură din Dolhasca, singura care poartă numele lui Alexandru Arșinel

Cel care are o mică afacere personală în domeniul legumicol, cultivând fructe și legume, precizează că regretatul actor nu le-a pretins niciodată copiilor săi să încerce să-i organizeze un festival care să-i poarte numele peste timp.

„Nu știm dacă vom incerca vreodată să organizăm un festival care să poarte numele tatei. El nu ne-a cerut asta vreodată! În plus, am avut un an foarte greu, fiindcă după pierderea tatei a urmat cea a mamei, Marilena. Cert e că niciun teatru din tara asta nu ne-a contactat să ne întrebe dacă avem sau nu ceva împotriva sa preia numele tatei. Doar Casa de Cultură din Dolhasca poartă numele tatei”, a mai spus Cristian Arșinel pentru CANCAN.RO.

Mezinul familiei Arșinel și-a reamintit și un mic amănunt, consumat la scurt timp după moartea părintelui său. „Dacă îmi amintesc bine organizatorii unui festival din Moldova ne-au contactat anul trecut, nu mult după ce a murit tata, fiindcă doreau să facă ceva, un festival căruia să-i dea numele tatei. Am acceptat propunerea lor, dar nu știm dacă s-a întâmplat ceva și dacă continuă și anul acesta”, precizează Cristian Arșinel.

Fiica adoptivă a Stelei Popescu a încercat ceva și ea, dar fără folos, în anii din urmă

Pe de altă parte, băieții lui Alexandru Arșinel nu se simt foarte încurajați în prezent de pornirea vreunui anume demers cultural în favoarea celui care le-a părinte și care a reușit prin talentul său special să bucure generații de românii, în ultimii 50 sau 60 de ani. „Avem în față exemplul fostei partenere de scenă a lui Alexandru Arșinel. Fiica Stelei Popescu se chinuie de ani buni să organizeze un festival dedicat celebrei actrițe, dar fără niciun fel de folos. Și asta e un fel de lecție pentru noi”, ne-a mai declarat Cristian Arsinel.

Familia lui Alexandru Arșinel e pregătită să mai doneze lucruri personale, dacă e necesar

În schimb, cei doi băieți sunt pregătiți la o adică să mai ofere dintre lucrurile personale ale părintelui lor Teatrului de Comedie „Constantin Tănase” din București, pe care Alexandru Arșinel l-a condus în ultimii ani ai carierei sale și a cărui conducere e asigurată azi de fostul său coleg, Vasile Muraru. „Costumele în care a jucat tata atâtea roluri au rămas la teatru, fiindcă erau ale instituției. Dar dacă ar mai fi ceva de donat, noi suntem deschiși ideii, oricând”, a conchis Cristian Arșinel.

Îndrăgitul actor de comedie, Alexandru Arșinel, partenerul de cuplete al Stelei Popescu după moartea lui Ștefan Bănică senior din 1995, s-a stins din viață la 29 septembrie 2022, la 83 de ani, din cauza unor complicații medicale.

