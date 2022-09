Ce relație a existat între Stela Popescu și Alexandru Arșinel. Ce spunea regretata actriță: „Niciodată între noi nu s-a creat acea stare de simpatie personală”

Stela Popescu și Alexandru Arșinel au format unul dintre cele iubite cupluri de pe scena teatrului românesc. Decenii la rând au fost urmăriți și apreciați de generații, iar de-a lungul timpului mulți au fost curioși să afle ce relație există, de fapt, între cei doi, având în vedere speculațiile apărute. Nu de puține ori s-a spus că relația lor nu ar fi fost doar una profesională.

Stela Popescu și Alexandru Arșinel au fost, fără doar și poate, doi dintre cei mai iubiți actori ai teatrului românesc. De-a lungul timpului, au bucurat generații întregi cu talentul lor și nu numai. Chimia incredibilă care exista între cei doi le-a adus succesul, dar și numeroase zvonuri despre relația lor.

Au jucat împreună o viață, iar din acest motiv mulți dintre fanii lor au crezut faptul că Stela Popescu și Alexandru Arșinel au format un cuplu și în afara scenei.

Ce relație a existat între Stela Popescu și Alexandru Arșinel

Au jucat împreună o viață, iar din acest motiv mulți dintre fanii lor au crezut faptul că Stela Popescu și Alexandru Arșinel au format un cuplu și în afara scenei. Însă lucrurile nu au stat niciodată așa.

Actrița era căsătorită cu Mihai Maximilian, cel care le scria și cupletele, iar Alexandru Arșinel avea, la rândul său, o căsnicie fericită alături de Marilena, femeia care i-a fost alături 54 de ani, până în ultima clipă. Deși zvonurile s-au înmulțit la un moment dat, Stela Popescu a mărturisit în cadrul unui interviu mai vechi faptul că nu a fost niciodată deranjată de aceste lucruri.

CITEȘTE ȘI: ALEXANDRU ARȘINEL, LA DOI ANI DE LA MOARTEA ACTRIȚEI STELA POPESCU: „ÎMI LIPSEȘTE ENORM! SIMT NEVOIA SĂ…”

Regretata actriță povestea că s-a confruntat cu această situație și pe vremea în care juca cu Ștefan Bănică, ba chiar a dezvăluit o situație care a amuzat-o teribil la acea vreme.

„Eu am avut doi parteneri. Am jucat opt ani cu Ştefan Bănică şi 35 de ani cu Arşinel. Am avut norocul să fiu simpatizată de femeile din public. Am şi zis, glumind, odată că niciodată nu s-a spus că sunt amanta lui Arşinel, ci nevasta.

Ceea ce este o chestie! Şi când jucam cu Bănică, la fel se întâmpla. Când a născut cea de-a doua soţie a sa, Moaţa, cu care a avut un băiat, Alexandru, care a murit, o doamnă l-a oprit pe Ştefan pe stradă şi l-a întrebat: „Cum se simte doamna Stela după naştere?’ La care el s-a uitat lung şi i-a răspuns: „Dar Stela nu e nevasta mea. Pe nevasta mea o cheamă Moaţa!”.

Doamna s-a întors cu spatele şi a plecat supărată. La fel este percepţia şi cu Arşinel, toată lumea crede că sunt soţia lui. Acest lucru se datorează faptului că între noi, pe scenă, relaţia este perfectă şi armonioasă. Din clipa în care am ieşit de pe scenă, noi nici măcar buni prieteni nu suntem. Nu ne facem vizite, nu mâncăm împreună… La noi, teatrul este legătura. Am jucat împreună în toată ţara, am repetat împreună, dar niciodată între noi nu s-a creat acea stare de simpatie personală!”, a povestit Stela Popescu.