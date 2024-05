România TV devansează PRO TV şi devine cea mai urmărită televiziune a României

România TV înregistrează un nou record de audienţă şi devine cea mai urmîrită televiziune a României. În prima zi de Paşti, cei mai mulţi telespectatori au ales ştirile şi programele speciale România TV.

România TV a urcat, duminică, pe primul loc in topul audientelor, lăsând in urmă PRO TV. Cota de piață inregistrată de România Tv timp de douasprezece ore a fost de 12,3 la suta fata de doar 9,9 la suta cat a obtinut PRO TV. România TV continuă sa dea prima informația si sa aibă mereu invitații care fac diferenta. România TV este alături de oameni si nu-si va trăda niciodată publicul.

România TV, cea mai urmărită televiziune

COTĂ DE PIAȚĂ 5 mai 2024, INTERVAL 12:00-23:00, URBAN G

1. ROMÂNIA TV – 12,3 %

2. PRO TV – 9,9%

3. ANTENA 1 – 9,8%

4. KANAL D – 6,7%

5. DIGI SPORT – 4,3%

Sursa: Kantar Media Audiences, copyright ARMADATA S.R.L.

„Înțeleg că și de Paște, ca și de Crăciun, trebuie să fim mai buni. Ne-am conformat și am plusat. Așa că ore în șir am bătut inclusiv Pro TV, chiar și bucăți de prime time; Vlăduța Lupău vs Tom Cruise, asta finală de Șampionlig. Deci am fost cei mai buni. Cred că trebuie să ne resetăm și să ne raportăm la altă concurență. Pe aia veche o prinde Paștele nepregătită” Romania TV

P.S. „Azi urmează partea a treia a măcelului. Nu ne mai putem extrage din atâta bunătate”, a comentat pe Facebook Victor Ciutacu.