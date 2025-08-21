Mihai Călin, dezvăluiri după 22 de ani de mariaj: “Sunt praf la domeniul acesta. În schimb, ea le găsește pe cele mai speciale”

El actor, ea coregrafă și împreună conviețuiesc de peste două decenii. S-au zărit într-un restaurant, iar 6 luni mai târziu destinul i-a readus față în față. Practic, de acolo continuă să își scrie povestea de peste 2 decenii. Mihai Călin a povestit, pentru CANCAN.RO, aspecte dincolo de scenă sau de platourile de filmare. Actorul din serialul “Betoane” consideră că umorul i-a schimbat perpectiva asupra vieții de familie în perioadele mai complicate și că surprizele au rolul lor în relația de cuplu. La ce capitol este praf Mihai Călin, dar la care excelează soția ne-a povestit în detaliu actorul.

Cum așchia nu sare departe de trunchi, fiul lui Mihai Călin și al Silviei a optat pentru Regie de film ca facultate. O alegere asumată, fără sfaturi prețioase venite din partea părinților, după cum ne-a povestit Mihai Călin.

Mihai Călin: „Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură”

CANCAN.RO: Ce reguli nescrise aveți și care v-au ajutat să mențineți armonia și echilibrul în relația de cuplu?

Mihai Călin: Nu sunt niște reguli foarte speciale sau secrete. Noi avem o admirație unul pentru celălalt, atât din punct de vedere profesional, cât și uman, mă refer la principiile în care credem, valorile noastre. Iar asta te ține cumva legat mai puternic. Pe lângă asta, vorbim mult, comunicăm în fiecare zi despre multe – de la lucrurile simple, până la chestii mai importante.

CANCAN.RO: Povestea de dragoste cu soția ta, Silvia, pare desprinsă dintr-un film având în vedere întâlnirea din restaurant și apoi la facultate, 6 luni mai târziu. Cum au fost cei 22 de ani de mariaj? Care au fost încercările la care viața v-a supus și cum le-ați depășit?

Mihai Călin: Viața te schimbă, te transformă, te maturizezi, se-adună anii, relația se transformă la rândul ei, bineînțeles. Au fost provocări și momente dificile, mai ales în perioada de pandemie, când toată lumea cred că a trecut prin clipe grele, de izolare. Atunci fiul nostru tocmai începea liceul, Evaluarea Națională a dat-o în pandemie, apoi a început liceul online. Cred că toți am simțit acea perioadă ca fiind foarte dificilă, datorită anormalității situației. A trebuit să ne adaptăm cumva. Se adunau tensiuni uneori, doar că noi fiind artiști, am găsit resurse să ne mai jucăm, să privim lucrurile și mai cu haz.

Trebuie să-ți păstrezi umorul, pentru că altfel viața poate fi dură, iar cotidianul poate fi atât de apăsător prin banalitatea lui, încât să te tocească cumva și să ajungi să privești lucrurile doar în nuanțe de gri, să nu găsești bucurii. Poți găsi ceva bun în orice, trebuie doar să știi cum să privești.

Mihai Călin: „Sunt praf la domeniul acesta. În schimb, ea le găsește pe cele mai speciale”

CANCAN.RO: Care a fost cea mai frumoasă surpriză pe care ți-a făcut-o soția de-a lungul timpului? Dar pregătită de tine pentru ea?

Mihai Călin: Îmi vin în minte surprizele făcute tot în timpul pandemiei, când toată lumea se apuca să vadă seriale, filme, să gătească, să facă pâine acasă sau diverse lucruri. Soția mea făcea tot felul de preparate în care punea floricele comestibile și toate arătau minunat. Le postam online și toată lumea zicea că sunt foarte drăguțe. După ce le postam, ziceam: „Acum mă duc să mănânc și eu ceva consistent!” (râde). Ea se pricepe la surprize de genul, la muzică, descoperă muzică foarte bună, foarte cool și în ceea ce privește articole de vestimentație, împreună cu ea le aleg, pentru că eu sunt praf la domeniul acesta. În schimb, ea le găsește pe cele mai speciale.

Asta mă și blochează uneori, dacă vreau să-i fac o surpriză de genul acesta, nu prea pot. Ea, de exemplu, când merge la cumpărături, este mai pretențioasă. Eu intru, am văzut ceva, am probat, am luat și am plecat. Ea are o vorbă: „Articolul X trebuie să mă cheme, să mă strige! Chiar dacă mi-a plăcut, îl las acolo, mă mai gândesc la el, dacă mă strigă, vin mâine din nou și îl iau”. De aceea mie îmi este greu să-i iau ceva, pentru că, de multe ori, îi place, dar nu e ceva care să o „strige”. Nouă ne place foarte mult să călătorim, iar asta este o surpriză garantată pe care pot să i-o fac: să spun brusc că mergem undeva. Iar pe lângă asta, flori.

Mihai Călin: „Nu vreau să se creadă că e perfectă, este o relație vie și deloc siropoasă”

CANCAN.RO: În afară de Matei, care a dat sens vieții voastre și care este cel mai important om, care sunt realizările de care sunteți mândri ca familie?

Mihai Călin: Suntem mândri de noi pur și simplu! Mă mândresc cu ea, cu fiul nostru, dar nu fac ceva public legat de asta și nu avem o filosofie planificată. Realizarea noastră cea mare suntem noi, relația pe care o avem, care nu vreau să se creadă că e perfectă, este o relație vie și deloc siropoasă.

În trei, am trecut prin momente dificile, cum ar fi adolescența fiului meu, care a fost interesantă, cu confruntările pe care le-a adus de la sine. Eu cred că, în general, adolescența este una dintre cele mai grele perioade din viața unui om, de fapt. Noi, ăștia mai bătrâni, ne gândim cu o oarecare nostalgie, pentru că, da, eram tineri și nu aveam foarte multe griji, dar acum cred că adolescenții au foarte multe griji.

Sunt bombardați cu tot felul de cerințe și de la școală și de la părinți, de pe Internet, din media, de peste tot. Sunt foarte multe solicitări și se schimbă de la zi la zi. Sunt tot felul de schimbări hormonale, pe care ei nu le înțeleg și de multe ori nu le înțeleg nici părinții, iar de aici apar foarte multe conflicte. Dar, am depășit momentele grele și asta este una dintre cele mai mari realizări.

Mihai Călin: „L-am sprijinit mereu să facă ce vrea”

CANCAN.RO: Matei a ales Actoria sau Regia? Ce sfaturi i-ai dat în acest sens?

Mihai Călin: El e student la Regie de film. Nu l-am împins deloc în zona asta. Pentru că zona artistică este foarte frumoasă, dar poate să fie și o sursă de mari frustrări. Depinde de foarte multe lucruri, nu este o meserie pe care să o faci singur, să zici că ești pictor sau IT-ist și ține numai de tine, ai un laptop și te descurci oriunde în lume. Este o chestie de echipă și este legată și de alte considerente, nu doar de lucrul tău individual.

Dar, probabil că a văzut în casă discuțiile noastre. El a început să vadă filme interesante de artă, de care eu n-am auzit în viața mea, un fel de filme coreene din anii 50, încă de la 14-15 ani.

Noi vorbim, a început să-mi ceară sfaturi acum, dar pur și simplu discutăm, nu îi spun niciodată ce să facă. Vorbesc cu el ca și cu un prieten, căruia îi spun părerea. El decide întotdeauna. Este și un pic încăpățânat, ceea ce poate să fie o calitate. L-am sprijinit mereu să facă ce vrea. Sper să treacă prin ce am trecut și eu și soția mea, adică faptul că ne-am descoperit devreme ce ne place să facem. Dacă îți place să faci un lucru și îl transformi în profesie, practic nici nu simți că muncești, de cele mai multe ori.

NU RATA: Celebrul actor a lăsat Antena 1 pentru Pro TV! “Vreau de mult să te aduc la una dintre producții!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.