Celebrul actor a lăsat Antena 1 pentru Pro TV! “Vreau de mult să te aduc la una dintre producții!”

După ani buni în care a fost abonat la serialele produse de Ruxandra Ion și a avut roluri care i-au pus în valoare talentul, un celebru actor a schimbat macazul. Practic, a lăsat Antena 1 pentru Pro TV. Mihai Călin a revenit în ograda postului unde a debutat, în urmă cu mulți ani, cu emisiunea de cultură generală “Știi și câștigi”. De aceasă dată, actorul este implicat într-un serial de comedie “Betoane”, care se vede pe platforma Voyo. În interviul exclusv acordat pentru CANCAN.RO, Mihai Călin ne-a povestit cum a făcut această trecere, dar și detalii despre personajul său. Înainte să bată palma cu Pro TV, actorul a făcut un mic consiliu de familie.

Mihai Călin se numără printre actorii cu greutate care fac parte din distribuția serialului Voyo Original “Betoane” – o comedie savuroasă, ancorată în realitatea urbană. Producția aduce în prim plan întâmplări amuzante și autentice, specifice vieții dintre blocuri.

Mihai Călin: “Așa am ajuns să dau un casting”

CANCAN.RO: De la finalul lunii mai te vedem în noul serial de comedie “Betoane”. Cum a venit propunerea?

Mihai Călin: Adevărul este că a trecut mai mult de un an de atunci. Cred că m-a sunat Domnica Cîrciumaru și mi-a spus: vreau de mult să te aduc la una dintre producțiile de la PRO TV. Așa am ajuns să dau un casting. Într-adevăr, echipa de filmare a fost excepțională, mă refer la actori, la regizorii Peter Kerek și Mihai Brătilă, echipa tehnică – toată lumea implicată în acest proiect, lucru care este foarte important.

CANCAN.RO: Ce te-a atras la acest proiect și cum îți descrii personajul?

Mihai Călin: Mi se pare foarte interesant că s-a făcut un scenariu bazat pe zona traiului cotidian, urban, popular, într-o zonă mai degrabă sub medie ca venituri. Sunt foarte mulți oameni care trăiesc în zona aceasta. Consider că este o parte de tristețe în cotidianul urban românesc. Noi am încercat să facem un pic de comedie, pentru că trăim într-o zonă balcanică și facem haz de necaz de multe ori. Cred că așa e bine, asta te face să îți dai seama de lucrurile importante și să-ți trăiești viața mai sănătos, mai cu haz și cu râs.

Personajul este un tip care încearcă să fie foarte corect, să-și plătească impozitele, să nu comită nicio ilegalitate. E un băiat bun care dă pe datorie la terasa lui de cartier, ceea ce îi creează obstacole mari. Într-o cârciumă care se bazează pe fani loiali, asemenea unei echipe de fotbal, are nevoie de susținători ca să funcționeze treaba.

Mihai Călin: “În primele zile, pot să zic că m-am simțit un pic străin”

CANCAN.RO: De ce provocări ai avut parte cu acest rol? Cum e atmosfera pe platourile de filmare?

Mihai Călin: Atmosfera a fost foarte bună, din toate punctele de vedere: profesional, tehnic, al relațiilor între oameni. Chiar a fost o atmosferă profesionistă, dar și relaxată, prietenească, iar asta contează mult pentru că îți dă mult confort și încredere.

Au fost niște provocări, pentru mine cel puțin, că filmam de multe ori în exterior și era destul de frig uneori, mai ales dimineața devreme. Eu sunt destul de friguros, recunosc, nu îmi place frigul și mă cam chinuiam la unele filmări.

În rest, rolul în sine nu mi s-a părut dificil. Am jucat cu câțiva oameni pe care nu îi cunoșteam dinainte, așa că, la început, în primele zile, pot să zic că m-am simțit un pic străin, dar fiind atmosfera aceasta bună, ne-am apropiat repede.

Mihai Călin: “E normal să ne consultăm, pentru că profesia face parte din viață și te afectează și în partea personală”

CANCAN.RO: Înainte să bați palma pentru vreun proiect, faci și un mic consiliu cu soția? Te sfătuiești cu ea în legatură cu deciziile pe care le iei pe plan profesional?

Mihai Călin: Da, soția mea face și ea parte din zona artistică, este coregrafă. Eu am mare încredere în părerile ei, din punct de vedere artistic, fie în teatru, fie în film. Întotdeauna stăm puțin de vorbă. E normal să ne consultăm, pentru că profesia face parte din viață și te afectează și în partea personală.

Foto: Pro TV

