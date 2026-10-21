Anunțul lui Dan Alexa după ce a aflat că Alina Pușcău continuă chimioterapia: „Avea vești excepționale, nesperate”

Anunțul lui Dan Alexa după ce a aflat că Alina Pușcău continuă chimioterapia: „Avea vești excepționale, nesperate”
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Dan Alexa i-a fost alături Alinei Pușcău în lupta cu boala
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Dan Alexa și Alina Pușcău s-au cunoscut la Asia Express și s-au înțeles de minune atunci când au făcut schimb de parteneri într-unul din stage-urile competiției. Cei doi au păstrat legătura și după încheierea filmărilor, iar antrenorul i-a fost alături modelului inclusiv în lupta cu cancerul, mai ales că, deși tumorile au dispărut, aceasta continuă tratamentul.

Dan Alexa, noi declarații despre Alina Pușcău

Dan Alexa a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu Alina Pușcău și despre veștile încurajatoare primite de la aceasta. Vedeta a a fost diagnosticată în august 2026 cu cancer la sân, iar de atunci a urmat un tratament complex în Statele Unite ale Americii.

Antrenorul se bucură de evoluția stării de sănătate a modelului și speră ca vedeta să depășească definitiv această perioadă dificilă. Dan Alexa o apreciază foarte mult și îi oferă sprijin moral în măsura în care poate, fiind impresionat de puterea de care aceasta dă dovadă.

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„Țin legătura cu ea, eu o iubesc pe Alina, e un om excepțional. Avea vești excepționale, nesperate într-un timp destul de scurt. Să-i dea Dumnezeu sănătate! Noi suntem alături de ea atât cât se poate. E un om deosebit și chiar merită să treacă peste asta”, a declarat Dan Alexa pentru Știrile Antena Stars.

Sursa foto: Antena 1

Alina Pușcău continuă chimioterapia

Veștile bune nu au determinat-o pe Alina Pușcău să renunțe la tratament. După ce investigațiile PET-CT efectuate la începutul lunii octombrie au indicat că nu mai există tumori vizibile, vedeta a revenit la o clinică din California pentru a continua ședințele de chimioterapie. Decizia a fost luată împreună cu echipa medicală, pentru a reduce riscul unei eventuale recidive.

În această perioadă, mama sa îi este alături și reprezintă un sprijin important pentru vedetă. După una dintre ședințele de chimioterapie, Alina a împărtășit pe rețelele sociale un moment emoționant petrecut împreună cu aceasta, care a încercat să-i ridice moralul printr-un compliment.

„Doar ce am terminat chimio și mama mi-a spus că sunt mai frumoasă după chimio. Vă mulțumesc pentru mesaje, sunt liniștită și fericită să continui acest tratament, chiar dacă nu mai am (n.r. tumori), tratamentul se continuă pentru că… nu se știe, se poate întoarce”, a declarat Alina Pușcău, pe Instagram.

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