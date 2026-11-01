Doliu în sportul internațional. Atleta Clara Mageean a murit la 34 de ani după lupta cu cancerul

Doliu în sportul internațional. Atleta Clara Mageean a murit la 34 de ani după lupta cu cancerul
Clara Mageean a murit în urmă cu puțin timp / Sursa foto: Profimedia
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Atletismul internațional este în doliu după moartea Ciarei Mageean, una dintre cele mai cunoscute sportive ale Irlandei. Campioana europeană la 1.500 de metri s-a stins din viață la numai 34 de ani, după o luptă cu o formă avansată de cancer intestinal, diagnosticată în mai 2025.

Sportiva a murit duminică dimineață, în jurul orei 6:30, fiind înconjurată de familie și de persoanele apropiate. Vestea a fost făcută publică printr-un mesaj distribuit pe rețelele sociale, în care cei dragi au vorbit despre pierderea suferită și despre impactul pe care atleta l-a avut asupra celor din jur.

Cu doar o săptămână înainte de tragedie, Ciara Mageean se căsătorise cu Thomas Moran. Imaginile de la eveniment fuseseră publicate chiar de sportivă pe conturile sale de socializare, într-un moment care ar fi trebuit să marcheze începutul unui nou capitol din viața sa.

Sursa foto: Profimedia

Clara Mageean a murit la 34 de ani

Născută în Portaferry, Irlanda de Nord, atleta a reprezentat Irlanda la două ediții ale Jocurilor Olimpice, desfășurate la Rio de Janeiro, în 2016, și la Tokyo, în 2021. Deși era așteptată să concureze și la Paris, în 2024, o accidentare la tendonul lui Ahile a împiedicat-o să participe.

În același an, Mageean a obținut una dintre cele mai importante performanțe ale carierei, câștigând medalia de aur la Campionatele Europene de atletism, în proba de 1.500 de metri. Reprezentanții Athletics Ireland și-au exprimat regretul după dispariția sportivei, evidențiind curajul, bunătatea și forța sa interioară.

„O fiică, o soră, o soție, o prietenă și o sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni, va fi profund regretată”, se arată în mesajul familiei.Atletismul irlandez a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe. „Suntem devastați. O sursă de inspirație pentru atât de mulți, Ciara va fi ținută minte pentru curajul, bunătatea și spiritul ei extraordinar”, a transmis Athletics Ireland.

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