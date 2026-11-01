Doliu în sportul internațional. Atleta Clara Mageean a murit la 34 de ani după lupta cu cancerul

Atletismul internațional este în doliu după moartea Ciarei Mageean, una dintre cele mai cunoscute sportive ale Irlandei. Campioana europeană la 1.500 de metri s-a stins din viață la numai 34 de ani, după o luptă cu o formă avansată de cancer intestinal, diagnosticată în mai 2025.

Sportiva a murit duminică dimineață, în jurul orei 6:30, fiind înconjurată de familie și de persoanele apropiate. Vestea a fost făcută publică printr-un mesaj distribuit pe rețelele sociale, în care cei dragi au vorbit despre pierderea suferită și despre impactul pe care atleta l-a avut asupra celor din jur.

Cu doar o săptămână înainte de tragedie, Ciara Mageean se căsătorise cu Thomas Moran. Imaginile de la eveniment fuseseră publicate chiar de sportivă pe conturile sale de socializare, într-un moment care ar fi trebuit să marcheze începutul unui nou capitol din viața sa.

Clara Mageean a murit la 34 de ani

Născută în Portaferry, Irlanda de Nord, atleta a reprezentat Irlanda la două ediții ale Jocurilor Olimpice, desfășurate la Rio de Janeiro, în 2016, și la Tokyo, în 2021. Deși era așteptată să concureze și la Paris, în 2024, o accidentare la tendonul lui Ahile a împiedicat-o să participe.

În același an, Mageean a obținut una dintre cele mai importante performanțe ale carierei, câștigând medalia de aur la Campionatele Europene de atletism, în proba de 1.500 de metri. Reprezentanții Athletics Ireland și-au exprimat regretul după dispariția sportivei, evidențiind curajul, bunătatea și forța sa interioară.

„O fiică, o soră, o soție, o prietenă și o sursă de inspirație pentru atât de mulți oameni, va fi profund regretată”, se arată în mesajul familiei.Atletismul irlandez a transmis, la rândul său, un mesaj de condoleanțe. „Suntem devastați. O sursă de inspirație pentru atât de mulți, Ciara va fi ținută minte pentru curajul, bunătatea și spiritul ei extraordinar”, a transmis Athletics Ireland.

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