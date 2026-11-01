Femeia care l-a domesticit pe Codin Maticiuc! De la „încă o șampanie” la „da, iubito, imediat!”

Codin Maticiuc nu scapă de femei! Actorul a recunoscut, pentru CANCAN.RO, că sexul frumos încă roiește în jurul lui, semn că șarmul de băiat de oraș rezistă mai ceva ca vinul vechi. Totuși, una singură a reușit imposibilul: să-l cumințească pe eternul petrecăreț! Cine l-a retras din circuitul nopților albe și l-a transformat în băiat de casă? Femeia asta merită, clar, o medalie!

De când s-a căsătorit cu Ana și a devenit tată, Codin are casa plină și agenda ceva mai încărcată. Petrecerile nu mai sunt la ordinea zilei, însă nici nu le-a tăiat de pe listă. Iar când vine vorba despre femeile care îl înconjoară, actorul a făcut haz de necaz și a explicat că admiratoarele nu l-au abandonat.

Doar că, între timp, a cam dispărut concurența din cluburi: acum are parte de atenție direct de la nevastă, soacră și fete. Practic, nu mai trebuie să caute companie feminină în oraș. Are programul complet acasă!

„Viața mea s-a schimbat în sensul că a mai apărut încă o prioritate. Familia este o prioritate și o mare responsabilitate. Eu sunt un circar care are mai multe mingi pe care le jonglează, iar odată cu fiecare copil, cineva ne-a mai aruncat câte o minge. Femeile roiesc și acum în jurul meu, doar că sunt aceleași: nevastă-mea, soacră-mea și fetele. Deci femeile roiesc, iar la petreceri nu am renunțat total, doar că le-am mai redus, pentru că nu mai apuc. În continuare, mă bucur de câte o petrecere și nu mai stau până la 3 dimineața, ci până la 5-6. Îmi plac cluburile”, a declarat Codin pentru CANCAN.RO.

Dacă în cluburi mai poate să-și facă de cap, acasă Codin nu pare să aibă prea multe șanse să câștige vreo dispută. Și nici nu e de mirare! Are trei femei în casă, iar la socoteală mai intră pisicile, cățelele și, după suspiciunile lui, până și porumbeii. Practic, bărbatul e o specie pe cale de dispariție în propria gospodărie.

Cine e șeful în casă

Actorul a recunoscut că își dorește să fie un tată dur, să stabilească reguli și să fie ascultat. Numai că între dorință și realitate e cale lungă, iar Ana pare să fie adevărata autoritate a casei. El rămâne cu băiatul lui și cu discuțiile bărbătești, singura lui zonă de refugiu în această „majoritate feminină”.

„E greu cu trei femei în casă, cu pisica, care e fată, cu două cățele în curte și cu încă o pisică, tot în curte. Și porumbeii cred că sunt fete. Contrabalansez foarte bine cu băiatul meu, pentru că facem lucruri de băieți și vorbim despre lucruri de băieți. Îmi doresc să fiu un tată foarte strict și să impun reguli, dar nu prea îmi iese. Cred că nevastă-mea este mai strictă, iar regulile ei sunt mai bine respectate”, a mai spus el.

Ana l-a cumințit pe Codin Maticiuc

Nici Codin nu mai e burlacul de altădată. Actorul a povestit cum a cunoscut-o pe Ana și a recunoscut că s-a îndrăgostit de ea pe loc. Ironia sorții? Pe atunci nu prea dădea doi bani pe ideea de familie și căsătorie. Dar uite că Ana l-a făcut să schimbe macazul.

„Mi-am cunoscut soția acum mulți ani, printr-o prietenă comună, și m-am îndrăgostit pe loc și iremediabil. Nu știu dacă am simțit că ea este aleasa, dar am simțit că nu mai iubisem pe nimeni până atunci așa. La momentul respectiv, nu credeam în familie și în căsătorie, dar uite că au venit toate cu timpul”, a mărturisit Codin.

Codin are două fetițe, Smaranda și Ilinca, pe care încearcă să le cucerească, săptămână de săptămână, cu câte un trandafir. Romantic, nimic de zis! Numai că gestul vine cu o mică precizare: actorul nu le duce zilnic la școală, pentru că nu reușește să se trezească. Aici nu-l mai ajută nici jongleriile, nici experiența de petrecăreț. Alarma sună, Codin probabil negociază cu perna, iar Ana preia tura de dimineață.

Chiar și așa, actorul vrea ca fetele să-și amintească peste ani de florile primite de la tatăl lor. Iar dacă nu va rămâne în memoria lor pentru punctualitatea de dimineață, măcar să rămână pentru trandafiri.

„De fiecare dată când mă duc să le iau pe fete de la școală, le aduc câte un trandafir, cam o dată pe săptămână. Nevastă-mea le duce zilnic la școală, eu niciodată, pentru că nu reușesc să mă trezesc. Vreau să rămână cu această amintire și să-și amintească faptul că tata le aducea trandafiri”, a declarat Codin.

Cât despre viitorul fetelor, Codin ar vrea să le vadă coche­tând cu actoria, meseria care lui îi place atât de mult.

„Îmi doresc ca fetițele mele să fie fericite și să găsească ceva care să le placă la fel de mult cum îmi place mie actoria. Mi-ar plăcea să facă actorie. Cred că este una dintre cele mai frumoase meserii, pentru că rămâi copil și te joci”, a mai spus actorul.

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