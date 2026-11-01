Momente de panică pentru Valerie Lungu! A ajuns să se teamă pentru siguranța ei după valul de comentarii negative

Momente de panică pentru Valerie Lungu! A ajuns să se teamă pentru siguranța ei după valul de comentarii negative
Galerie Foto 6
Valerie Lungu și Alex Gîlcă/ sursa foto: captură video Antena 1
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, participă la Asia Express 2026. Atitudinea influenceriței nu a fost pe placul telespectatorilor, așadar de-a lungul emisiunii difuzate s-a confruntat cu comentarii negative. Trecerea de la atacurile din mediul online la experiențe neplăcute în viața reală nu a fost decât un pas.

Concurenta a dezvăluit recent că a trecut prin clipe de groază. După ce a primit mai multe comentarii de hate, influencerița a fost urmărită de un utilizator care a aflat unde locuiește. Valerie s-a speriat și s-a temut pentru siguranța ei. Totodată, în urma reacțiilor răutăcioase din partea publicului, vedeta a povestit că a fost la un pas de a-și anula cununia civilă cu Alex. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Valerie Lungu s-a temut pentru viața ei

Invitată în cadrul unui podcast, șatena și-a deschis sufletul și a vorbit despre lucrurile mai puțin plăcute. Valerie este foarte activă în mediul online, în special pe TikTok, acolo unde face adesea live-uri. Aceasta a spus că a avut parte de un val uriaș de hate, mai ales după participarea la Asia Express.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
6 poze

Tânăra a dezvăluit că a primit multe mesaje negative, inclusiv amenințări. În plus, a trecut printr-o experiență cumplită: un utilizator a urmărit-o pe stradă până a aflat unde locuiește. Valerie a mărturisit că acela a fost momentul în care s-a temut cu adevărat pentru viața ei.

„Nu pot să spun așa ceva, e așa de rău (n.r. cel mai urât comentariu pe care l-am primit). E cu «Sper să mori», unele dintre comentarii sunt foarte rele, foarte depresive, mi-e frică. Am avut și oameni care ne-au stalker-it să vadă unde locuim, au și aflat unde locuim. Eu mai intru uneori live pe TikTok, să mai vorbesc cu oamenii sau live pe Youtube și oamenii sunt ceva rău. Te și încurajează: «Haide, nu vrei să termini viața? Haide». Lumea spune, de exemplu, despre mine sau despre noi că suntem răi, dar voi, făcând lucrul ăsta și dând comentariul ăsta, ce spune despre voi?”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Ioanei Ginghină.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă/ sursa foto: social media

Valerie Lungu și Alex Gîlcă/ sursa foto: social media

Concurenta de la Asia Express a vrut să își anuleze cununia

Vedeta s-a căsătorit civil în data de 23 septembrie, într-un cadru spectaculos. Ea și Alex Gîlcă formează un cuplu de patru ani, iar în Asia Express au dovedit cât de puternici sunt.

Numai că în urma valului de critici, influencerița s-a gândit chiar să anuleze cununia. Ulterior, Valerie și-a dat seama că nu are motive să facă asta, așadar astăzi poartă cu bucurie verigheta, sem al iubirii.

VEZI ȘI: Valerie Lungu, dezvăluiri explozive de la Asia Express: ”Raluca și Maurice s-au dat la bărbatul meu”

Valerie Lungu a vrut să își anuleze nunta! Cum a traumatizat-o experiența Asia Express: „Ne-a afectat foarte mult”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce se întâmplă între Victor Slav și Selina? Mesajele cu subînțeles care au pus fanii pe gânduri
Ce se întâmplă între Victor Slav și Selina? Mesajele cu subînțeles care au pus fanii pe gânduri
Laura Cosoi a fugit din București și a ajuns în locul special al Adelei Popescu! Cum au petrecut împreună
Laura Cosoi a fugit din București și a ajuns în locul special al Adelei Popescu! Cum au petrecut împreună
Florin Dumitrescu, cadou bizar pentru soția sa, de ziua ei! Celebrul chef pare că s-a cam grăbit: „Gata și decorul”
Florin Dumitrescu, cadou bizar pentru soția sa, de ziua ei! Celebrul chef pare că s-a cam grăbit: „Gata și decorul”
Momentul care a schimbat radical relația dintre Mirela Retega și Maya: „Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată răul din viața copilului meu”
Momentul care a schimbat radical relația dintre Mirela Retega și Maya: „Mi-am jurat că eu nu voi fi niciodată răul din viața copilului meu”
Ce semnificație au tatuajele ispitei de la Insula Iubirii? Daniel Chiorean are o poveste de viață emoționantă
Ce semnificație au tatuajele ispitei de la Insula Iubirii? Daniel Chiorean are o poveste de viață emoționantă
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Mediafax
Descoperire macabră în Irlanda de Nord: capete de porc, găsite într-un parc. „Halloween-ul nu este o scuză”
Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. Iotova a fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei”
Gandul.ro
Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. Iotova a fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei”
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
Prosport.ro
„Eu poruncesc!”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a lui Cristea, apariție hot într-un costum de Cat Woman
O jurnalistă de la New York Times a renunțat să viziteze castelul lui Dracula și a descoperit o destinație din România care a impresionat-o
Adevarul
O jurnalistă de la New York Times a renunțat să viziteze castelul lui Dracula și a descoperit o destinație din România care a impresionat-o
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Mediafax
Botez cu greutate în PSD! Grindeanu, Ciolacu și Olguța Vasilescu au petrecut la Timișoara, iar Al Bano a fost surpriza serii!
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată complet diferit acum: imaginile care i-au uimit pe fani
FOTO. Milionarul de 74 de ani s-a despărțit de majoreta de 25 de ani cu care era cuplat
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 74 de ani s-a despărțit de majoreta de 25 de ani cu care era cuplat
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Oana Ioniță, probleme cu Sushi, animalul său de companie. Ce a pățit patrupedul și cum a reușit vedeta să îl salveze: „Rasa asta de câini e foarte dificilă”
Click.ro
Oana Ioniță, probleme cu Sushi, animalul său de companie. Ce a pățit patrupedul și cum a reușit vedeta să îl salveze: „Rasa asta de câini e foarte dificilă”
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
Digi 24
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Digi24
VIDEO Botez cu greii PSD la Timișoara. Sorin Grindeanu, nașul copilului lui Alfred Simonis. Al Bano a cântat la petrecere
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
Promotor.ro
Mașina Zilei – Hyundai Kona din 2019, cu motor puternic și cutie automată. O alternativă la Dacia Duster?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
go4it.ro
Cumpărături online din afara UE: dispare taxa românească de 25 de lei
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Go4Games
Ce jocuri gratuite primesc abonații PlayStation în noiembrie
Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. Iotova a fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei”
Gandul.ro
Cine este Iliana Iotova, favorită la câștigarea președinției Bulgariei. Iotova a fost puternic contestată după ce, în perioada în care era vicepreședinte, l-a grațiat pe „Escobarul Bulgariei”
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
Mediafax Italia
Se anunță PRIMELE NINSORI! Țara va fi împărțită în două de vreme...
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Mediafax Spania
A MURIT în ”trenul groazei”! Unde se afla în momentul impactului atleta de 24 de ani
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.