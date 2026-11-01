Momente de panică pentru Valerie Lungu! A ajuns să se teamă pentru siguranța ei după valul de comentarii negative

Valerie Lungu și soțul ei, Alex Gîlcă, participă la Asia Express 2026. Atitudinea influenceriței nu a fost pe placul telespectatorilor, așadar de-a lungul emisiunii difuzate s-a confruntat cu comentarii negative. Trecerea de la atacurile din mediul online la experiențe neplăcute în viața reală nu a fost decât un pas.

Concurenta a dezvăluit recent că a trecut prin clipe de groază. După ce a primit mai multe comentarii de hate, influencerița a fost urmărită de un utilizator care a aflat unde locuiește. Valerie s-a speriat și s-a temut pentru siguranța ei. Totodată, în urma reacțiilor răutăcioase din partea publicului, vedeta a povestit că a fost la un pas de a-și anula cununia civilă cu Alex. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Valerie Lungu s-a temut pentru viața ei

Invitată în cadrul unui podcast, șatena și-a deschis sufletul și a vorbit despre lucrurile mai puțin plăcute. Valerie este foarte activă în mediul online, în special pe TikTok, acolo unde face adesea live-uri. Aceasta a spus că a avut parte de un val uriaș de hate, mai ales după participarea la Asia Express.

Tânăra a dezvăluit că a primit multe mesaje negative, inclusiv amenințări. În plus, a trecut printr-o experiență cumplită: un utilizator a urmărit-o pe stradă până a aflat unde locuiește. Valerie a mărturisit că acela a fost momentul în care s-a temut cu adevărat pentru viața ei.

„Nu pot să spun așa ceva, e așa de rău (n.r. cel mai urât comentariu pe care l-am primit). E cu «Sper să mori», unele dintre comentarii sunt foarte rele, foarte depresive, mi-e frică. Am avut și oameni care ne-au stalker-it să vadă unde locuim, au și aflat unde locuim. Eu mai intru uneori live pe TikTok, să mai vorbesc cu oamenii sau live pe Youtube și oamenii sunt ceva rău. Te și încurajează: «Haide, nu vrei să termini viața? Haide». Lumea spune, de exemplu, despre mine sau despre noi că suntem răi, dar voi, făcând lucrul ăsta și dând comentariul ăsta, ce spune despre voi?”, a declarat Valerie Lungu, în podcastul Ioanei Ginghină.

Concurenta de la Asia Express a vrut să își anuleze cununia

Vedeta s-a căsătorit civil în data de 23 septembrie, într-un cadru spectaculos. Ea și Alex Gîlcă formează un cuplu de patru ani, iar în Asia Express au dovedit cât de puternici sunt.

Numai că în urma valului de critici, influencerița s-a gândit chiar să anuleze cununia. Ulterior, Valerie și-a dat seama că nu are motive să facă asta, așadar astăzi poartă cu bucurie verigheta, sem al iubirii.

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