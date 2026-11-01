Meseria pentru care Spania oferă sute de mii de locuri de muncă! De ce nu mai vrea nimeni să lucreze în acest domeniu

Meseria pentru care Spania oferă sute de mii de locuri de muncă! De ce nu mai vrea nimeni să lucreze în acest domeniu
Agricultură/ sursa foto: colaj CANCAN
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Deși Spania este una dintre țările în care majoritatea românilor aleg să meargă pentru a-și construi un trai mai bun, piața muncii nu mai este cum era odată. Spaniolii oferă sute de mii de locuri de muncă în agricultură, însă nimeni nu se înghesuie pentru un job. 

Mulți fermieri ajung la pensionare, însă tot mai puțini tineri acceptă un loc de muncă în agricultură. Spaniolii se confruntă cu o criză majoră în acest sens, iar viitorul pare din ce în ce mai incert. Potrivit celor mai recente date din sector, Spania are nevoie de aproximativ 200.000 de noi lucrători în agricultură pentru a-i înlocui pe cei care urmează să își încheie activitatea. Cu toate acestea, problemele financiare și lipsa ajutorului de la stat îi împiedică pe tineri să ocupe o astfel de funcție.

De ce nu mai vrea nimeni să lucreze în agricultură în Spania

Agricultură / Sursa foto: Shutterstock

Agricultură / Sursa foto: Shutterstock

În prezent, vârsta medie a administratorilor de ferme este de aproximativ 62 de ani. Organizația SOS Rural avertizează că aproape 70% dintre fermieri au peste 56 de ani și ar putea renunța treptat la activitate în următorii zece ani. Pe de altă parte, tinerii sub 35 de ani reprezintă doar 3% din proprietarii de ferme. În schimb, peste 355.000 de agricultori au mai mult de 64 de ani.

Tinerii nu mai acceptă să lucreze în agricultură din cauza prețurilor nesigure la care pot vinde produsele și costurile tot mai mari ca multe ferme să fie profitabile. Lucrătorii din domeniu sunt nevoiți să plătească tot mai mult pentru energie, îngrășăminte, utilaje și alte materiale necesare producției. Totuși, banii pe care îi primesc din vânzări nu acoperă aceste cheltuieli.

Totodată, regulile îi împiedică pe tineri să își dorească un post în agricultură, la fel și concurența sau problemele cauzate de vremea nefavorabilă. Cele mai afectate sunt fermele de familie. Potrivit datelor, aproximativ 80% dintre fermele din Spania sunt administrate de persoane care lucrează pe cont propriu. Astfel, numărul angajaților este deja în scădere, încă din 2024. În ultimul deceniu, numărul fermelor din Spania s-a redus cu 7,6%.

Statul nu acordă sprijin fermierilor

Deși autoritățile oferă subvenții pentru a-i încuraja pe tineri să înceapă o activitate în agricultură, sumele nu sunt suficiente.  Alte obstacole sunt accesul dificil la terenuri, lipsa banilor pentru investiții și perspectivele reduse de profit. Astfel, această problemă nu afectează doar viitorul agriculturii, ci și economia țării.

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