O femeie din Maramureș a fost amendată după ce găinile ei au intrat în curtea vecinei. Câte sute de lei are de plătit

O femeie din Maramureș a fost amendată după ce găinile ei au intrat în curtea vecinei. Câte sute de lei are de plătit
O femeie din Maramureș a fost amendată după ce găinile ei au intrat în curtea vecinei. Câte sute de lei are de plătit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O situație neobișnuită a stârnit nemulțumire în localitatea Breb, din județul Maramureș! O femeie a fost amendată cu 500 de lei după ce găinile sale ar fi ajuns în curtea unei vecine și i-ar fi murdărit pavajul. Sancțiunea a fost aplicată de Poliția Ocna Șugatag, iar soțul femeii ar fi spus că măsura este exagerată.

Amendată după ce găinile ei au intrat în curtea vecinei

Viorel Marinca susține că supravegherea permanentă a păsărilor este dificilă într-o gospodărie tradițională. Bărbatul anunță că va contesta amenda, potrivit informațiilor publicate în presă.

Potrivit procesului-verbal întocmit de polițiști, incidentul s-ar fi petrecut în perioada 2-6 octombrie. În acest interval, găinile femeii ar fi ieșit nesupravegheate din gospodărie și ar fi pătruns pe proprietatea unei vecine. Păsările ar fi murdărit pavajul din curtea acesteia, iar situația a ajuns în atenția autorităților. Procesul-verbal a fost întocmit pe 7 octombrie, iar sancțiunea aplicată s-a ridicat la 500 de lei.

Femeia are posibilitatea să achite jumătate din amendă, respectiv 250 de lei, în termen de 15 zile. Familia nu este însă de acord cu măsura și intenționează să o conteste.

Cercetătorii japonezi susțin că au aflat ce cotcodăcesc găinile

Soțul femeii, nemulțumit de sancțiune

Viorel Marinca spune că situația ar fi pornit de la nemulțumirile unei vecine, deranjată de găinile care ajung uneori în apropierea proprietății sale. Acesta susține că găinile reușesc uneori să treacă de gard, chiar dacă proprietarii încearcă să le țină în curte.

„Nu poți pune GPS pe ea. Adică nu e o vacă sau o oaie. Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic”, a spus acesta.

Viorel Marinca a anunțat că familia va contesta procesul-verbal prin căile legale disponibile. Până atunci, sancțiunea rămâne cea aplicată de polițiști în urma incidentului reclamat.

CITEȘTE ȘI:

Înainte să cumperi ouă, uită-te la acest cod. Ce reprezintă cifrele 0,1, 2 și 3 de pe coajă

Agricultura se schimbă din pricina căldurii. Fermierii din Japonia muncesc noaptea pentru a supraviețui

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Revine „Dansez pentru tine” la PRO TV? Cum s-a dat de gol trustul din Pache Protopopescu
Revine „Dansez pentru tine” la PRO TV? Cum s-a dat de gol trustul din Pache Protopopescu
Maria Ionescu a fost găsită fără suflare după ce s-a certat cu soțul ei în timpul unei călătorii prin Italia. Ce s-a întâmplat cu românca de 66 de ani
Maria Ionescu a fost găsită fără suflare după ce s-a certat cu soțul ei în timpul unei călătorii prin Italia. Ce s-a întâmplat cu românca de 66 de ani
Jucătorul de tenis care a fost suspendat pentru 24 de ani! Ce greșeală majoră a comis
Jucătorul de tenis care a fost suspendat pentru 24 de ani! Ce greșeală majoră a comis
Alerta de cutremur de magnitudine 9,9 care i-a speriat pe japonezi! Ce explicație a oferit Agenția Meteorologică după ce au retras-o
Alerta de cutremur de magnitudine 9,9 care i-a speriat pe japonezi! Ce explicație a oferit Agenția Meteorologică după ce au retras-o
Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026-2027. Elevii revin la școală în ianuarie
Când începe vacanța de iarnă în anul școlar 2026-2027. Elevii revin la școală în ianuarie
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Mediafax
Somonul din farfurie, hrănit cu resturi de pui! Ce ascund marii producători europeni și de ce nu afli de pe etichetă
Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată
Gandul.ro
Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
Adevarul
Noua Dacia Striker, comparată de britanici cu un Audi A6 Allroad la o treime din preț
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Digi24
„De ce avem mai mulți gay decât femei în Guvern”. Diana Stoica (USR) a distribuit un mesaj controversat
Verdictul dur al lui Cristian Chivu în urma meciului de coșmar cu 7 goluri pe San Siro: „Sunt primul responsabil!”
Mediafax
Verdictul dur al lui Cristian Chivu în urma meciului de coșmar cu 7 goluri pe San Siro: „Sunt primul responsabil!”
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport.ro
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Membră a familiei regale, găsită inconștientă pe o stradă din Londra! Ce s-a întâmplat cu un copil de 3 ani aflat în grija ei
Click.ro
Membră a familiei regale, găsită inconștientă pe o stradă din Londra! Ce s-a întâmplat cu un copil de 3 ani aflat în grija ei
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Digi 24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
Digi24
Trump vede Crimeea drept teritoriu ucrainean, dar o crede înconjurată de ocean
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
go4it.ro
Adio, Wi-Fi lent! Aparatul care mărește viteza e la reducere la Altex
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Go4Games
Studioul românesc își extinde portofoliul de jocuri originale cu un nou titlu
Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată
Gandul.ro
Miruță s-a lăudat degeaba cu centimetrii de la Cernavodă. Raportul Comitetului interministerial Bala arată că lucrările au avut „eficienţă redusă”. Cât e nota de plată
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Mediafax Spania
Are JOBUL PERFECT: oamenii stau la coadă ca el SĂ-I ÎNJURE!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.