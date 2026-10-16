O femeie din Maramureș a fost amendată după ce găinile ei au intrat în curtea vecinei. Câte sute de lei are de plătit

O situație neobișnuită a stârnit nemulțumire în localitatea Breb, din județul Maramureș! O femeie a fost amendată cu 500 de lei după ce găinile sale ar fi ajuns în curtea unei vecine și i-ar fi murdărit pavajul. Sancțiunea a fost aplicată de Poliția Ocna Șugatag, iar soțul femeii ar fi spus că măsura este exagerată.

Amendată după ce găinile ei au intrat în curtea vecinei

Viorel Marinca susține că supravegherea permanentă a păsărilor este dificilă într-o gospodărie tradițională. Bărbatul anunță că va contesta amenda, potrivit informațiilor publicate în presă.

Potrivit procesului-verbal întocmit de polițiști, incidentul s-ar fi petrecut în perioada 2-6 octombrie. În acest interval, găinile femeii ar fi ieșit nesupravegheate din gospodărie și ar fi pătruns pe proprietatea unei vecine. Păsările ar fi murdărit pavajul din curtea acesteia, iar situația a ajuns în atenția autorităților. Procesul-verbal a fost întocmit pe 7 octombrie, iar sancțiunea aplicată s-a ridicat la 500 de lei.

Femeia are posibilitatea să achite jumătate din amendă, respectiv 250 de lei, în termen de 15 zile. Familia nu este însă de acord cu măsura și intenționează să o conteste.

Soțul femeii, nemulțumit de sancțiune

Viorel Marinca spune că situația ar fi pornit de la nemulțumirile unei vecine, deranjată de găinile care ajung uneori în apropierea proprietății sale. Acesta susține că găinile reușesc uneori să treacă de gard, chiar dacă proprietarii încearcă să le țină în curte.

„Nu poți pune GPS pe ea. Adică nu e o vacă sau o oaie. Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic”, a spus acesta.

Viorel Marinca a anunțat că familia va contesta procesul-verbal prin căile legale disponibile. Până atunci, sancțiunea rămâne cea aplicată de polițiști în urma incidentului reclamat.

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