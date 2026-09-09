Înainte să cumperi ouă, uită-te la acest cod. Ce reprezintă cifrele 0,1, 2 și 3 de pe coajă

Înainte să cumperi ouă, uită-te la acest cod. Ce reprezintă cifrele 0,1, 2 și 3 de pe coajă
Ouă / Sursa foto: Pexels
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Data înscrisă pe cutia de ouă nu este singurul detaliu care trebuie verificat înainte de cumpărare. Un alt indiciu important se află chiar pe coajă: șirul de cifre și litere imprimat pe fiecare ou poate dezvălui în ce condiții a fost crescută găina.

Dintre toate informațiile cuprinse în acest marcaj, prima cifră este esențială. Aceasta poate fi 0, 1, 2 sau 3, iar fiecare variantă indică un anumit sistem de creștere a păsărilor. Astfel, o simplă privire asupra codului de pe coajă îți poate oferi informații despre proveniența oului și modul în care a fost crescută găina.

Ouăle marcate cu 0 provin din ferme ecologice

Atunci când prima cifră al codului ștanțat pe coajă este 0, oul face parte din categoria produselor obținute în cadrul sistemului de agricultură ecologică. Găinile sunt crescute potrivit unor norme speciale, care stabilesc inclusiv cerințe referitoare la alimentația păsărilor și la modul în care acestea sunt îngrijite.

Acest tip de ou se regăsește, în general, la un preț mai ridicat comparativ cu celelalte variante disponibile în magazine. Costurile suplimentare sunt asociate regulilor și condițiilor specifice pe care producătorii trebuie să le respecte pentru certificarea ecologică.

Ce indică marcajul 1 de pe coaja lui

Prima cifră 1 arată că ouăle sunt obținute de la găini crescute în sistem cu acces la aer liber. Păsările beneficiază de posibilitatea de a ieși în spații exterioare, în limitele și în condițiile stabilite prin normele aplicabile acestui tip de creștere.

Totuși, mențiunea „crescut în aer liber” nu trebuie interpretată ca și cum găinile și-ar petrece tot timpul afară. Sistemul presupune ca acestea să aibă acces la zone exterioare, fără ca prezența lor în aer liber să fie permanentă.

Ce reprezintă cifra 2 de pe ouă

Un ou care are cifra 2 la începutul codului provine de la o găină crescută la sol, fără utilizarea cuștilor. Păsările se află în spații interioare special amenajate, unde se pot deplasa liber pe podeaua halei.

Este însă important să facem diferența între acest sistem și creșterea în aer liber. Marcajul 2 nu oferă informații despre accesul găinilor la exterior, ci indică faptul că acestea sunt crescute în hale, în sistem fără cuști.

Sursa foto: Social media

Ce indică cifra 3 de pe ouă

Dacă marcajul de pe coajă începe cu 3, oul provine de la găini crescute în sistem cuști. În acest tip de exploatație, păsările dispun de un spațiu individual mai restrâns. Astfel, numărul de găini care pot fi crescute într-o anumită zonă poate fi mai mare.

Pentru persoanele care vor să știe în ce condiții au fost crescute găinile, codul de pe coajă poate fi un reper util. Prima cifră oferă rapid informații despre sistemul de creștere și poate ajuta consumatorii să aleagă mai ușor produsele în funcție de preferințele lor.

Cum poți descifra marcajul imprimat pe coajă

Inscripția de pe fiecare ou conține mai multe informații despre proveniența acestuia. Marcajul începe cu o cifră, de la 0 la 3, care indică modul în care a fost crescută găina. Imediat după aceasta apare abrevierea țării de origine. Pentru ouăle produse în România, codul este RO.

Restul caracterelor din șirul imprimat pe coajă sunt folosite pentru identificarea unității în care a fost crescută găina și de unde provine produsul.

Spre exemplu, un marcaj precum 1-RO arată că oul provine de la o găină crescută cu acces la exterior, iar abrevierea „RO” confirmă că produsul este de origine românească.

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