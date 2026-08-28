Agricultura se schimbă din pricina căldurii. Fermierii din Japonia muncesc noaptea pentru a supraviețui

Verile tot mai fierbinți schimbă radical agricultura în Japonia. Temperaturile care depășesc 35 de grade Celsius, serele în care se ajunge la peste 40 de grade și riscul tot mai mare de insolație îi determină pe fermieri să-și inverseze programul: muncesc noaptea și se retrag atunci când răsare soarele. Într-o țară în care aproximativ 70% dintre agricultori au cel puțin 65 de ani, căldura extremă a devenit un pericol direct pentru oameni, animale și culturi.

Fermierii din Japonia muncesc noaptea

Mult după apusul soarelui, sera luminată a lui Motoaki Iijima, aflată la nord de Tokyo, strălucește ca un felinar. Fermierul culege gerbere roz și portocalii în timpul nopții, încercând să evite soarele din timpul zilei, care a devenit suficient de puternic încât să fie mortal.

Pe măsură ce valurile de căldură tot mai intense transformă verile japoneze în adevărate teste de supraviețuire, agricultorii, de la cultivatorii de flori și sparanghel până la crescătorii de găini ouătoare, își rescriu programul de muncă.

Orele de la mijlocul zilei, când altădată câmpurile și fermele erau pline de activitate, sunt acum evitate din cauza pericolului. Munca este mutată după lăsarea întunericului, pentru a proteja culturile, animalele și, mai ales, viețile fermierilor.

În sere sunt peste 40 de grade Celsius

Motoaki Iijima, în vârstă de 36 de ani, a transformat în urmă cu un deceniu ferma de orez a familiei sale, veche de secole și situată în localitatea rurală Nikko, într-o fermă de flori. În urmă cu trei veri, unul dintre angajații săi sezonieri a suferit o insolație în timp ce culegea floarea-soarelui în seră. Atunci, Iijima a decis să facă o schimbare radicală.

Temperaturile exterioare de peste 35 de grade Celsius, devenite tot mai frecvente în regiune, pot împinge temperatura din interiorul serelor peste pragul de 40 de grade. Acum, Iijima lucrează afară pe parcursul nopții și se oprește abia atunci când soarele dimineții face din nou căldura greu de suportat.

„Orele din jurul apusului sunt cu adevărat prețioase. Atunci putem sta afară”, spune el, în timp ce își șterge transpirația de pe frunte sub șirurile de lumini cu halogen. Am devenit treptat nocturni. Este vorba despre protejarea corpului nostru și, în cele din urmă, a vieților noastre.”

Fenomenul nu se limitează la Japonia. De la cultivatorii de orez din Vietnam până la muncitorii din podgoriile Spaniei, agricultorii din întreaga lume își mută programul spre orele mai răcoroase ale nopții și ale dimineții devreme, încercând să facă față valurilor de căldură tot mai frecvente și mai intense.

Aprox. 70% dintre fermierii Japoniei au peste 65 de ani

Cifrele arată cât de gravă a devenit situația. Japonia este deosebit de vulnerabilă deoarece aproximativ 70% dintre fermierii țării au 65 de ani sau mai mult. Este o categorie de populație mult mai expusă efectelor stresului termic, iar umiditatea ridicată amplifică pericolul.

În 2024, un număr record de 59 de lucrători din agricultură au murit din cauza căldurii extreme, mai mult decât dublu față de bilanțul înregistrat în 2021.

Aproximativ 60% dintre fermierii cu vârste între 20 și 59 de ani chestionați anul trecut de Japan Weather Association au declarat că fie au suferit personal o insolație, fie cunosc pe cineva care a trecut printr-o asemenea experiență.

Aproape 60% dintre agricultori și-au modificat deja programul de lucru, mutând activitățile către orele mai timpurii ale dimineții sau mai târzii ale zilei.

Agricultura Japoniei a pierdut 926 de milioane de ore de muncă

Impactul temperaturilor extreme nu se măsoară numai în probleme de sănătate. Numai în 2024, expunerea la căldură a costat sectorul agricol japonez 926 de milioane de ore de muncă, perioade în care oamenii nu au putut lucra în siguranță pe câmp, potrivit Lancet Countdown, o colaborare de cercetare care urmărește efectele schimbărilor climatice asupra sănătății.

La nivelul întregii economii japoneze, numărul orelor de muncă pierdute din cauza căldurii aproape s-a dublat comparativ cu media anilor 1990. Pierderile de venit sunt estimate la aproximativ 46 de miliarde de dolari, echivalentul a aproximativ 1% din produsul intern brut al Japoniei.

Fermierii se întrec cu soarele

La ferma lui Iijima, angajații încep acum lucrul chiar și cu două ore mai devreme. Miyoko Asada, o angajată cu experiență în vârstă de 68 de ani, ajunge la fermă la scurt timp după răsăritul soarelui.

„Trebuie să ne întrecem cu timpul”, spune ea, în timp ce se grăbește să taie asteri mov alături de alți opt muncitori, înainte ca temperaturile să depășească limitele de siguranță.

Dar temperaturile extreme nu îi afectează numai pe oamenii care lucrează în agricultură. La câteva localități distanță, crescătorul de păsări Tetsuya Usuba se confruntă cu o altă problemă provocată de căldură.

În urmă cu șase veri, peste 500 dintre găinile sale ouătoare au murit din cauza căldurii în numai trei zile. Experiența încă îl urmărește. Usuba și tatăl său au fost nevoiți să folosească un motostivuitor prevăzut cu o cupă uriașă pentru a scoate păsările moarte din hală.

Acum, programul nocturn al fermei este foarte precis. La ora 2:30 dimineața, luminile din două dintre hale se aprind automat, trezind cele 4.400 de găini ținute în cuști pentru ca acestea să mănânce înainte ca temperaturile sufocante să le taie pofta de mâncare.

Fermierul a instalat ventilatoare suplimentare, stropește cu apă acoperișurile metalice ale halelor și adaugă acid citric în apa găinilor. Chiar și aceste măsuri se dovedesc uneori insuficiente. Când temperaturile au depășit brusc 35 de grade Celsius luna trecută, Usuba a pierdut alte 130 de păsări.

„Vara a devenit o nouă amenințare pentru producători ca noi, ceva la fel de înfricoșător precum o epidemie de gripă aviară”, spune fermierul în vârstă de 48 de ani.

Japonia introduce noi măsuri împotriva căldurii

Guvernul japonez a început să reacționeze la noua realitate climatică. Noile reglementări privind locurile de muncă, introduse în 2025, obligă angajatorii să stabilească proceduri pentru raportarea cazurilor de insolație și planuri de intervenție în situații de urgență.

Japonia promovează și tehnologii pentru agricultura inteligentă, printre care dronele și roboții, pentru a reduce timpul în care oamenii sunt expuși temperaturilor extreme.

La ferma lui Iijima însă, adaptarea continuă să depindă în mare parte de munca oamenilor. Dimineața devreme, angajații verifică în grabă florile proaspăt culese pentru a vedea dacă frunzele au început să se ofilească, înainte de a le încărca în camioane.

Nu este încă ora 8 dimineața, iar temperatura este suportabilă.

„Uite, frunzele acelea deja se ofilesc”, strigă unul dintre muncitori.

Iijima se oprește și privește spre cerul acoperit de nori. Nu va mai dura mult până când căldura va reveni.

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