Marius Tucă Show începe marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu

Marius Tucă Show începe marți, 13 octombrie, de la ora 19:00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Marius Tucă Show
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Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”

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