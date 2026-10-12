Patru copii au rămas fără mamă! Cornelia avea 44 de ani și ar fi trăit ani întregi în teroare, potrivit apropiaților

Patru copii au rămas fără mamă! Cornelia avea 44 de ani și ar fi trăit ani întregi în teroare, potrivit apropiaților
Cornelia/ sursa foto: colaj CANCAN
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

O femeie din Galați, în vârstă de 44 de ani, a fost ucisă de propriul soț. Totul ar fi pornit de la un conflict, iar bărbatul ar fi atacat-o. Potrivit unor mărturii, Cornelia ar fi fost victima violenței domestice ani la rând. Cazul acesteia marchează al 30-lea caz de femicid din 2026. 

Cornelia a murit sâmbătă, 10 octombrie. Tragedia a avut loc în comuna Smulți, județul Galați, chiar în locuința acesteia. Între ea și soțul ei ar fi izbucnit un conflict, iar în acel moment, bărbatul a înjunghiat-o. Potrivit informațiilor transmise de procurori, femeia ar fi suferit mai multe răni, astfel că medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Principalul suspect în acest caz, soțul Corneliei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat penal.

Ea este Cornelia, femeia ucisă de soț din Galați

Cornelia/ sursa foto: Facebook-Pro Lider FM

Cornelia/ sursa foto: Facebook-Pro Lider FM

Imediat după tragedie, bărbatul a fost dus la secție, iar la solicitarea procurorilor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii vor să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate. În același timp, mărturiile apropiaților au scos la iveală că femeia ar fi fost victima violenței domestice ani la rând.

Cornelia ar fi avut vânătăi și și-ar fi pierdut dinții în urma agresiunilor repetate. Mai mult decât atât, ea le-ar fi spus unor persoane apropiate prin ce trece, dar și că îi este teamă că la un moment dat ar putea fi ucisă, conform Fii Informat România. Toate aceste acuzații vor fi verificate de autorități.

Ce le-ar fi spus Cornelia apropiaților în ziua în care a fost ucisă

Sâmbătă, 10 octombrie, înainte ca femeia să fie ucisă de soțul ei, ar fi mers la un magazin, acolo unde le-ar fi spus apropiaților că se teme că va fi ucisă. Pe de altă parte, unele persoane, inclusiv din cadrul primăriei, sunt acum în vizorul anchetatorilor și asta pentru că ar fi putut cunoaște detalii despre agresiunile prin care a trecut Cornelia de-a lungul timpului.

Autoritățile vor să afle dacă știau într-adevăr prin ce a trecut femeia și dacă s-au aplicat măsuri pentru a o proteja. Totodată, au apărut informații potrivit cărora s-ar fi făcut presiuni asupra unor persoane și încercări de-ai lua apărarea bărbatului. Moartea Corneliei marchează cel de-al 30-lea caz de femicid din România în 2026.

VEZI ȘI: Cine este studenta româncă de 19 ani găsită moartă în camera de cămin. Tatăl vitreg ar fi suspectul principal

Prima reacție după moartea Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Mesajul emoționant transmis de o prietenă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Destin crunt pentru un tată și fiica sa! Ioan Țicalo și Mihaela Grădinariu s-au stins din viață la câteva ore distanță
Destin crunt pentru un tată și fiica sa! Ioan Țicalo și Mihaela Grădinariu s-au stins din viață la câteva ore distanță
Femeie reținută în cazul fetei de 12 ani răpite în Teleorman. Ancheta este în desfășurare
Femeie reținută în cazul fetei de 12 ani răpite în Teleorman. Ancheta este în desfășurare
Accident grav în Vâlcea, din cauza vitezei! Un șofer de 25 de ani și două tinere de 17 ani au murit
Accident grav în Vâlcea, din cauza vitezei! Un șofer de 25 de ani și două tinere de 17 ani au murit
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China: „Doctorița nu mai făcea față”
12 membri ai echipei Asia Express au ajuns pe perfuzii în China: „Doctorița nu mai făcea față”
Doliu în televiziune! Daniel Oprea a murit la vârsta de 52 de ani. Care ar fi cauza decesului
Doliu în televiziune! Daniel Oprea a murit la vârsta de 52 de ani. Care ar fi cauza decesului
Pariuri pe victoria lui Călin Georgescu. „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajul descoperit de procurori
Mediafax
Pariuri pe victoria lui Călin Georgescu. „Șterg conversația, vă recomand să faceți la fel”. Mesajul descoperit de procurori
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Dumitrescu a surprins cu apariția ei: „Tata e de vină”
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Adevarul
O mașină de poliție aflată în misiune a rămas blocată în beton, la Brașov. IPJ: „Oricine poate greși”
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic
Sfârșitul lumii, programat pentru 13 noiembrie 2026? Ce au descoperit oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Mediafax
Sfârșitul lumii, programat pentru 13 noiembrie 2026? Ce au descoperit oamenii de știință în urmă cu 66 de ani
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Elena Băsescu e schimbată total, la 45 de ani! Cum arată acum fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu. Ultimele imagini cu aceasta
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport.ro
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis
Click.ro
Fiica lui Victor Socaciu își caută dreptatea în instanță: „Pentru tata lupt până la capăt!” Cum îi apare în vis
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
Digi 24
VIDEO&FOTO Istoria neștiută a Transfăgărășanului. Mărturii rare despre eroii anonimi ai șoselei supranumite „Drumul din nori”
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Digi24
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase. Motivul este deprimant
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor.ro
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
go4it.ro
Televizor TCL de 139 cm la 1.800 lei pe Auchan.ro: Reducere de 25%, preț sub eMAG
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
Descopera.ro
De ce expansiunea reală a Universului nu se potrivește cu datele noastre? Astronomii tocmai au elucidat misterul
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru a juca noul Call of Duty
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
Gandul.ro
Sorin Grindeanu, mesaj TRANȘANT pentru Luca Niculescu. Ce i-a cerut liderul PSD premierului desemnat
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Mediafax Italia
ALERT! „Racul ucigaș” din America de Nord, descoperit într-un parc! De ce este o amenințare
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Mediafax Spania
Ea e românca măritată cu CEL MAI CONTROVERSAT POLITICIAN!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.