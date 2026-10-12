Patru copii au rămas fără mamă! Cornelia avea 44 de ani și ar fi trăit ani întregi în teroare, potrivit apropiaților

O femeie din Galați, în vârstă de 44 de ani, a fost ucisă de propriul soț. Totul ar fi pornit de la un conflict, iar bărbatul ar fi atacat-o. Potrivit unor mărturii, Cornelia ar fi fost victima violenței domestice ani la rând. Cazul acesteia marchează al 30-lea caz de femicid din 2026.

Cornelia a murit sâmbătă, 10 octombrie. Tragedia a avut loc în comuna Smulți, județul Galați, chiar în locuința acesteia. Între ea și soțul ei ar fi izbucnit un conflict, iar în acel moment, bărbatul a înjunghiat-o. Potrivit informațiilor transmise de procurori, femeia ar fi suferit mai multe răni, astfel că medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Principalul suspect în acest caz, soțul Corneliei, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat penal.

Ea este Cornelia, femeia ucisă de soț din Galați

Imediat după tragedie, bărbatul a fost dus la secție, iar la solicitarea procurorilor a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii vor să stabilească ce s-a întâmplat cu exactitate. În același timp, mărturiile apropiaților au scos la iveală că femeia ar fi fost victima violenței domestice ani la rând.

Cornelia ar fi avut vânătăi și și-ar fi pierdut dinții în urma agresiunilor repetate. Mai mult decât atât, ea le-ar fi spus unor persoane apropiate prin ce trece, dar și că îi este teamă că la un moment dat ar putea fi ucisă, conform Fii Informat România. Toate aceste acuzații vor fi verificate de autorități.

Ce le-ar fi spus Cornelia apropiaților în ziua în care a fost ucisă

Sâmbătă, 10 octombrie, înainte ca femeia să fie ucisă de soțul ei, ar fi mers la un magazin, acolo unde le-ar fi spus apropiaților că se teme că va fi ucisă. Pe de altă parte, unele persoane, inclusiv din cadrul primăriei, sunt acum în vizorul anchetatorilor și asta pentru că ar fi putut cunoaște detalii despre agresiunile prin care a trecut Cornelia de-a lungul timpului.

Autoritățile vor să afle dacă știau într-adevăr prin ce a trecut femeia și dacă s-au aplicat măsuri pentru a o proteja. Totodată, au apărut informații potrivit cărora s-ar fi făcut presiuni asupra unor persoane și încercări de-ai lua apărarea bărbatului. Moartea Corneliei marchează cel de-al 30-lea caz de femicid din România în 2026.

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