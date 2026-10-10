Cine este studenta româncă de 19 ani găsită moartă în camera de cămin. Tatăl vitreg ar fi suspectul principal

S-a aflat cine este Carla, studenta româncă de 19 ani, găsită moartă în camera de cămin din Marea Britanie. Tânăra era din București și avea toată viața înainte, însă destinul i-a fost curmat în condiții dramatice. În timp ce familia încearcă să facă față tragediei, ancheta scoate la iveală detalii tulburătoare.

Carla Georgescu studia în anul al doilea la Universitatea din Central Lancashire, în Preston, și își construia viitorul departe de casă. Pe 10 februarie 2026, însă, a fost găsită fără viață în camera de cămin. Vestea a căzut ca un trăsnet, mai ales că tocmai în acea zi tânăra urma să împlinească 20 de ani.

Cine este studenta găsită moartă în camera de cămin

Mama ei a cerut ajutor după ce nu a mai reușit să dea de fiica sa. Personalul de securitate al universității a verificat camera, iar descoperirea a fost una cumplită: Carla se afla în spatele ușii unui dulap, cu o curea în jurul gâtului.

În dosar a apărut numele lui Nathan Owens, în vârstă de 34 de ani, tatăl vitreg al studentei. Bărbatul este judecat pentru omor, iar procurorii au prezentat în instanță probe care, în opinia lor, îl leagă de tragedie.

Potrivit acuzării, imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată intrând în cămin în jurul orei 04:00, cu o pătură pe cap. Mai târziu, ar fi fost surprins ieșind din clădire cu o mască medicală și o umbrelă deschisă. Anchetatorii susțin că ar fi purtat și adidașii Carlei și ar fi avut asupra sa două genți care i-ar fi aparținut tinerei.

Procurorii contestă și explicația pe care bărbatul ar fi oferit-o familiei despre motivul vizitei sale în Preston. Potrivit acestora, Owens ar fi spus că venise să o ajute pe Carla să-și curețe camera.

Tatăl vitreg ar fi suspectul principal

În timpul procesului au fost prezentate și acuzații privind comportamentul lui Owens față de fiica sa vitregă. Procurorii susțin că acesta ar fi filmat-o în secret și ar fi prelucrat imaginile în scopuri sexuale. În urma perchezițiilor, ar fi fost descoperit și un manechin care purta cămașa de noapte a Carlei, potrivit Daily Mail.

Anchetatorii au vorbit și despre faptul că bărbatul ar fi știut că tânăra intenționa să se întoarcă în România și că începuse o relație cu un tânăr.

„Ştia că ea începuse o relație romantică cu un tânăr pe care plănuia, de asemenea, să-l vadă în viitorul apropiat. S-ar putea să fi fost vorba de o oarecare gelozie sexuală”, a spus procurorul britanic Nicholas Lumley.

Nathan Owens este judecat pentru omor în Marea Britanie. Acuzațiile prezentate în instanță urmează să fie analizate în cadrul procesului, în timp ce moartea Carlei Georgescu continuă să provoace emoție în comunitatea universitară din Preston.

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