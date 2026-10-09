Prima reacție după moartea Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Mesajul emoționant transmis de o prietenă

Prima reacție după moartea Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia. Mesajul emoționant transmis de o prietenă
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Maria Săceanu, o tânără româncă în vârstă de 24 de ani, a fost victima unei crime cumplite în Anglia, la sfârșitul anului trecut. Principalul acuzat în acest caz este Benjamin Day, un student britanic de 20 de ani. După ce inițial a susținut că nu este vinovat, acesta și-a recunoscut ulterior fapta. Între timp, apropiații Mariei încearcă să găsească puterea de a trece peste pierderea suferită, iar una dintre prietenele sale a publicat un mesaj emoționant în memoria tinerei.

Tragedia ar fi avut loc pe 21 decembrie, într-un apartament închiriat din Tividale, o localitate din Anglia. Potrivit informațiilor apărute în cadrul anchetei, Maria Săceanu ar fi fost invitată de Benjamin Day într-o cameră pregătită în prealabil, în care suprafețele fuseseră acoperite cu folie de plastic.

Prima reacție după moartea Mariei Săceanu, românca ucisă în Anglia

Anchetatorii au conturat un scenariu în care atacul nu ar fi fost unul spontan, ci rezultatul unor pregătiri făcute înainte de întâlnirea dintre cei doi. Tânăra ar fi ajuns în spațiul respectiv fără să știe ce urma să se întâmple, iar întâlnirea s-ar fi transformat într-un episod de o violență extremă.

Ancheta a scos la iveală detalii șocante despre ceea ce s-ar fi petrecut în apartamentul din Tividale. Modul în care fusese amenajată camera a ridicat suspiciuni cu privire la intențiile tânărului britanic, iar investigatorii au luat în calcul caracterul premeditat al crimei.

În timpul investigației, au apărut informații despre interesul obsesiv al lui Benjamin Day pentru personajul Dexter, protagonistul unui serial cunoscut pentru povestea unui criminal în serie. Acest detaliu a fost luat în considerare în contextul analizei comportamentului tânărului și al pregătirilor făcute înaintea atacului.

În timp ce cazul își urmează cursul în instanță, vestea morții Mariei Săceanu continuă să provoace durere în rândul celor care au cunoscut-o. Una dintre prietenele sale a ales să îi aducă un omagiu public, printr-o fotografie în care apare alături de tânăra româncă și de o altă persoană.

Imaginea a fost însoțită de o melodie tristă, iar postarea a devenit un prilej pentru cei care o cunosc pe autoarea mesajului să îi transmită condoleanțe și încurajări. Prietenii și apropiații încearcă să își exprime regretul pentru pierderea suferită și să îi ofere sprijin în această perioadă dificilă.

„Day avea o personalitate obsesivă și ajunsese să fie obsedat de personajul Dexter. A plănuit această crimă în detaliu, meticulos. A fost un atac brutal, premeditat, asupra unei femei fără apărare, atrasă în camera pe care o închiriase. (…)

Detaliile acestui caz i-au șocat pe polițiștii cu experiență, iar gândurile noastre se îndreaptă în continuare către familia îndurerată a Mariei în aceste momente”, a declarat inspectorul detectiv Matt Marston, de la Echipa de Crimă Organizată și Omucideri.

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