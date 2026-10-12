Florin Salam, la un pas de tragedie după concert! Ce i-au spus medicii la spital: „Am crezut că e finalul”

Florin Salam a trecut prin momente dificile în timpul unui concert susținut recent la Berăria H, după ce s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate chiar în timpul spectacolului.

Artistul a povestit ulterior că a început să simtă dureri puternice în mai multe zone ale corpului, însă a încercat să continue reprezentația cât a putut, pentru a nu dezamăgi publicul venit să îl vadă pe scenă.

Florin Salam, la un pas de tragedie după concert

Problemele de sănătate au apărut chiar în timpul concertului, iar durerile au devenit din ce în ce mai greu de suportat. Potrivit mărturisirilor sale, artistul a încercat să reziste pe scenă cât mai mult timp, însă la un moment dat a fost nevoit să întrerupă spectacolul și să plece.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu înainte de orice. Mi-a fost foarte rău, frații mei. Imediat după concert (…) Deodată am simțit niște dureri pe care nu știu dacă ar putea să le suporte cineva. Chiar eu nu am suportat și am crezut că e finalul. Am mai stat vreo 20 de minute pe scenă, așa, de rușinea oamenilor și n-am mai suportat durerile groaznice pe care le aveam, și de cap, și de picioare, și de mâini, și de tot ce înseamnă corp, și am închis spectacolul”, a declarat Florin Salam, pe TikTok.

Ce i-au spus medicii la spital

După incident, manelistul a ajuns la spital pentru investigații medicale. Acesta a explicat că medicii i-au efectuat analizele necesare pentru a determina cauza stării sale de rău. Experiența l-a marcat profund, mai ales că simptomele au apărut brusc și s-au manifestat cu o intensitate pe care spune că nu a mai întâlnit-o până acum.

Artistul susține că, în urma analizelor efectuate, medicii i-ar fi transmis o posibilă explicație pentru starea sa. Florin Salam a declarat că există suspiciunea ca în băutura sau mâncarea consumată înainte de concert să fi ajuns o substanță interzisă, însă nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele în care acest lucru s-ar fi putut întâmpla.

„Am fost la spital și mi-au făcut toate analizele (…) Mi-au spus că ori în mâncare, ori în apă mi-au pus o substanță greu de…”, a mai spus Florin Salam.

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