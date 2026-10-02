Roxana Dobre a scos din conturi o avere pentru Florin Salam! Ce cadou i-a făcut la aniversare

Florin Salam
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Florin Salam și-a sărbătorit ziua de naștere pe 1 octombrie, fiind înconjurat de familie și de cei apropiați. Manelistul a petrecut într-o locație alături de invitații săi, iar Roxana Dobre i-a pregătit o surpriză care l-a luat prin surprindere.

După petrecere, Florin Salam a transmis în direct momentul în care desfăcea cadoul primit din partea Roxanei și a copiilor. Manelistul a descoperit un ceas care costă aproape 200.000 de euro. Este vorba despre un Patek Philippe Nautilus din aur roz.

Florin Salam, răsfățat de ziua lui

Modelele de bază ale acestui tip de ceas pot costa între 20.000 și 40.000 de euro, însă modelul primit de Florin Salam este unul mai elaborat. După ce a văzut cadoul, cântărețul și-a dat jos ceasul pe care îl purta la mână și l-a pus pe cel primit de la soția și copiii săi. Ulterior, Florin Salam i-a sărutat mâna Roxanei Dobre și i-a mulțumit pentru cadou.

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Roxana Dobre şi Florin Salam, cuplu de afacerişti

În urmă cu câteva luni, Roxana Dobre și-a deschis un atelier de croitorie. Totodată, ea și Florin Salam au investit într-o afacere de familie, respectiv un restaurant care poate fi folosit și ca sală de evenimente.

Florin Salam declara recent că este încântat de acest proiect și că așteaptă finalizarea amenajărilor. Artistul spunea că intenționează să colaboreze și cu un designer pentru amenajarea spațiului.

„Restaurantul e mare. Aici să vedem cum amenajăm. E destul de mare, chiar de 600-700 de persoane. Să vedem cum punem scena, ne ocupăm. Aducem designer special. Doamne ajută! Cât de curând veți veni să faceți petreceri la Florin Salam. Asta e afacerea familiei. Afacerea pentru copiii mei, pentru mine și…. cum se spune, pensia!”, a declarat Florin Salam, pe TikTok.

CITEŞTE ŞI: Roxana Dobre și-a etalat comoara de 36.000 de euro. Ce cadou i-a făcut Florin Salam „reginei” lui, cu ocazia aniversării a 12 ani de relație

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