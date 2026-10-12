Destin crunt pentru un tată și fiica sa! Ioan Țicalo și Mihaela Grădinariu s-au stins din viață la câteva ore distanță

Ioan Țicalo și Mihaela Grădinaru, tată și fiică, au murit la câteva ore distanță. Tragedia a îndoliat întreaga comunitate din Bucovina, iar destinul celor doi a lăsat semne de întrebare în rândul oamenilor care i-au cunoscut.

Ioan Țicalo a murit miercuri, 7 octombrie 2026. El avea 81 de ani și locuia la Râșca, județul Suceava. Trecerea sa la cele veșnice a îndoliat localnicii, însă ce a urmat i-a cutremurat de-a dreptul. La câteva ore distanță, mai exact, în dimineața zilei de joi, 8 octombrie 2026, fiica acestuia, Mihaela Grădinaru, s-a stins din viață la doar vârsta de 56 de ani, pe patul de spital. Până în acest moment, nimeni nu a oferit detalii publice despre cauza deceselor, însă destinul crunt pe care l-au avut cei doi a generat multe întrebări în rândul comunității, dar mai ales durere. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Destin crunt pentru un tată și fiica sa

Ioan Țicalo a fost scriitor și profesor în comuna Râșca din județul Suceava. El și fiica sa, Mihaela Grădinaru au avut o legătură specială, mai ales că amândoi împărtășeau dragostea pentru literatură. Femeia era și ea profesoară, dar și poetă și critic literar. Au scris numeroase cărți, iar în timp ce volumele sale vorbesc despre memoria satului, a istoriei și a oamenilor încercați de greutăți, fiica sa a ales poezia, eseul și critica literară, astfel că a obținut de-a lungul timpului premii și distincții importante.

Conexiunea lor a fost atât de puternică, încât a rezistat și după moarte. Dacă miercuri, 7 octombrie, comunitatea a anunțat trecerea la cele veșnice a scriitorului, la câteva ore distanță, joi, 8 octombrie, au fost nevoiți să dea cea de-a doua veste tristă: și fiica lui, Mihaela Grădinaru, a murit la spital. Nu au fost făcute publice detalii despre cauza deceselor și nici nu s-a vorbit despre o posibilă legătură între cele două tragedii.

Cine au fost Ioan Țicalo și Mihaela Grădinaru

Ioan Țicalo s-a născut în data de 16 aprilie 1945, în localitatea Săniuții de Jos. A absolvit Facultatea de Limba și Literatura Română și și-a dedicat viața carierei în localitatea Râșca din județul Suceava, acolo unde și-a găsit și sfârșitul. El a fost profesor generații întregi, iar educația și cultura reprezentau totul pentru Țicalo. În 1990, și-a făcut debutul publicistic în revista „România Literară”. Ulterior, în 2002, a publicat volumul „Poiana lui Ioan”. Totodată, a fost un pasionat eminescian, astfel că a fost preocupat de interpretarea și înțelegerea textelor lui Mihai Eminescu.

În data de 3 septembrie 1970, s-a născut fiica sa, Mihaela Grădinaru. Ea a absolvit Colegiul Național „Nicu Gane” din Fălticeni, apoi a urmat Facultatea de Teologie Ortodoxă și Facultatea de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Din 1994, a devenit profesoară, iar în anul 2016 a primit titlul de doctor în filologie. De asemenea, a fost membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, și a Societății Scriitorilor Bucovineni. Astfel, a contribuit la viața culturală a Bucovinei și a Iașului.

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